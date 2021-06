Estatua del astronauta mexicano José Hernández es robada en el Estado de México

El astronauta mexicano José Hernández tomó con un poco de humor, pero también con preocupación, el robo de una estatua en su honor en el municipio de Zinacantepec del Estado de México.

"Si caray, porque yo también me acabo de informar y me parece increíble que puedo ocurrir algo así (...) para mí no tiene mucho sentido porque me imagino que lo robaron no porque son fans de mí, sino más bien se lo están robando por el material, por el bronce, pero no es bronce sólido y no creo que valga la pena el riesgo", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

El primer astronauta mexicano de carrera destacó, en tono de broma, sentirse un poco "secuestrado" por el hurto de la estatua, la cual consideró que inspiraba a las nuevas generaciones a pensar en grande.

"Lo tomo con un poco de los dos, con humor porque esta estatua de mí, porque me siento que me secuestraron y preocupación porque estoy pensando a qué estamos llegando aquí en México que la situación económica es tan mal que la gente está robando estatuas para venderlo porque tal vez necesiten el dinero y ojalá el que lo hizo tenga una necesidad tan grande y le sirva a su familia", manifestó.

La estatua fue robada en la plaza Grandes Valores de la Unidad Deportiva Zinacatepec, en Edomex. El astronauta, el tercer latino en viajar al espacio después de Arnaldo Tamayo Méndez cosmonauta cubano y Rodolfo Neri Vela astronauta mexicano, se mostró apenado con el artista que creó la efigie.

La estatua fue develada el 7 de septiembre de 2015 por el entonces gobernador, Eruviel Ávila Villegas. "Es más el daño y la falta de respeto al artista que creó este arte y me da mucha pena con el artista", afirmó el ingeniero de la NASA.

El mexicano nacido en Guadalajara consideró que la estatua servía para inspirar a los jóvenes a hacer cosas más grandes.

"Podía servir como ejemplo a seguir para todos los jóvenes que cuando lo vean aprensan de mi historia y se puedan inspirar y hacer cosas más grande", agregó el hombre quien realizó su primer viaje espacial en la misión STS-1288.

Hernández rechazó que vaya a pedir que se vuelva a instalar una estatua parecida y consideró que sería mejor nombrar una escuela o un edificio que no puedan hurtar.

"Diría que tal vez sería mejor nombrar algo que existe como un edificio o algo porque eso sería muy difícil que se roben como una estatua a lo mejor la roben de nuevo", afirmó con una sonrisa.