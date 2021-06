Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado detecta páginas para estafar a ciudadanos

Entre 2020 y lo que va de 2021, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) ha detectado y dado vista a la policía cibernética de al menos 100 páginas web y más de 61 cuentas creadas en redes sociales para cometer fraudes, al simular procesos de subastas para la adquisición de bienes del gobierno.

La mayoría se encuentran en Facebook. Y debido a que en este periodo se registró un aumento de personas conectadas en la web, los delitos por estafas en línea se han incrementado.

Según la información registrada en la página oficial del Indep, de las 100 páginas web que detectaron, sólo tres siguen activas, 29 se detectaron en 2021, 43 en 2020 y 28 no se precisa la fecha en la que se ubicaron.

De las 61 cuentas en Facebook, siete siguen activas. En el listado se informa que hay nueve que se detectaron en 2021; 33 en 2020 y en 19 no se precisa la fecha.

"El instituto ha detectado que continúan surgiendo páginas electrónicas falsas, estableciendo perfiles y dominios en la red, a través de las cuales sus creadores intentan realizar operaciones fraudulentas de venta de bienes, a fin de engañar a quienes visitan esos sitios", refiere una fuente del organismo.

Consultado por El Gran Diario de México, el Indep señaló que esta información se empezó a recabar a partir de que se obtuvo el nombre de Indep (enero, 2020); además, sostuvo que desde que esto sucedió se ha comprometido con detectar y alertar a la población sobre estas cuentas falsas.

5 mil sitios desactivados

La delincuencia ha encontrado en internet un espacio para cometer todo tipo de crímenes, entre ellas usurpar páginas gubernamentales.

Tan sólo un informe presentado en octubre de 2020 por el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, señala que la Dirección Científica de la GN inhabilitó 5 mil 171 sitios web apócrifos que usurpaban la identidad de instancias, como el Registro Nacional de Población (Renapo), el Banco del Bienestar y la Secretaría del Bienestar.

En ese momento, Rodríguez Bucio dijo que se iniciaron 839 procesos de investigación cibernética relacionados con los delitos de trata de personas, secuestro, feminicidio, amenazas, desaparición forzada y extorsión.

"Somos de las subastas del gobierno"

Pese a todas las campañas de prevención que ha realizado tanto el Indep como otras dependencias del gobierno federal, Miguel y su familia denuncian haber sido víctimas de una estafa electrónica en la que los delincuentes se hicieron pasar por dependencias del gobierno, entregando supuesta documentación oficial de funcionarios y hasta formatos membretados con los logotipos oficiales.

"Nosotros somos parte de las subastas que hace el gobierno, todo lo que ve en la página ha sido donado y por eso tenemos precios especiales y bajos", fueron las palabras que le dijeron a Miguel para convencerlo de comprar unas supuestas camionetas, lo que al final resultó ser robo.

Con la esperanza de poder comprar un auto para acudir a consultas médicas, la familia de Miguel, originaria de Tamaulipas ahorró un año para comprar un auto, pero nunca imaginó que serían víctimas de este tipo de esquema delincuencial.

"Confíamos, porque usaban páginas con el nombre del presidente lopezobradorgob.org, confiamos más cuando nos dijeron que eran parte de las subastas que promociona el gobierno, porque sabemos que están liquidando bienes y no quisimos desaprovechar esa oportunidad, porque lo vimos como una oportunidad de seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo precios, lo vimos como un ganar-ganar", dice Miguel.

Comenta que todo comenzó el 5 de abril pasado, cuando al hacer cuentas notaron que ya tenían dinero suficiente para adquirir un auto. Al buscar en sitios web, les aparecieron estas supuestas páginas del gobierno con ofertas de autos, ello ya habían escuchado de las subastas, y cuando se pusieron en contacto con estos vendedores y les dijeron que eran parte de este programa, empezaron a confiar.

"Al principio, y como todos, no creíamos, porque eran precios muy bajos comparados con los de otros lugares, pero nos dejamos llevar porque pedimos pruebas que autenticaran que en realidad formaban parte del gobierno federal y fue cuando nos enviaron por correo el formato de compra con las hojas membretadas del gobierno, el comprobante de Hacienda, la cuenta en la que teníamos que depositar, que estaba a cargo supuestamente de la Tesofe [Tesorería de la Federación] y hasta la copia de la credencial de elector de la Secretaria de Gobernación, que ojo, ahí fue cuando decidimos comprar", explica.

Señala que al principio estaban en busca de una camioneta, pero los vendedores hicieron una segunda oferta, en la que les dijeron que acaba de llegar un nuevo lote de autos y que ellos por tener una compra podrían llevarse otro a precio especial; en total depositaron a la supuesta cuenta de la Tesofe 238 mil pesos.

"El trato era que una vez que nosotros depositábamos el dinero, ellos nos hacían llegar los autos a un domicilio en tres días, una vez que liquidamos el monto, ellos siguieron en contacto con nosotros, nos iban informando que supuestamente nuestros autos ya venían en camino, pero una vez que pasaron los días dejaron de responder por teléfono y por correo electrónico; fue cuando supimos que nos habían estafado", lamenta.

Lo primero que se le ocurrió a Miguel fue denunciar directamente con el gobierno federal, incluso se trasladó a la Ciudad de México para buscar reunirse con el Presidente en Palacio Nacional, pero no fue atendido, sólo le recibieron la denuncia con la copia de todos los documentos que aquí presentamos y lo invitaron a denunciar con las autoridades para iniciar la investigación.

"Cuando llegamos de nuevo a Tamaulipas, hicimos la denuncia a las autoridades, pero vimos poco interés, hasta el momento acabamos de recibir una llamada de la GN, pero para darnos asesorías de cómo identificar este tipo de delincuentes, pero yo no quiero eso, les dije que quería soluciones y que se investigue, porque las páginas siguen activas, ya hicimos el intento con otros datos de hacer otra compra y sí pudimos.

"No es justo que esta gente se aproveché así y me parece más grave que usen todos los datos del gobierno y a ellos parezca no importarles, hasta parece que hay personas del mismo gobierno coludidos con los delincuentes".

En este sentido, el Indep dejó claro que ellos no realizan venta de manera directa de bienes, ni a través de redes sociales ni vía correo electrónico. Y comentó que el instituto no tiene un registro de personas presuntamente estafadas, debido a que generalmente no se le informa.

No las "bajan"

Según información del Indep, de las páginas fraudulentas, las siguientes siguen activas:

3 páginas web, de 100 detectadas, siguen activas; 29 se localizaron en 2021.

7 cuentas en Facebook, de las 61 halladas, siguen activas. Nueve se detectaron en 2021.

Con logos del gobierno federal

Facsímil del documento que le apareció a Miguel en la plataforma que, según se percibe, pertenece al gobierno federal y en la que se ofrecen bienes como automóviles. Refiere que durante la supuesta compra le apareció la copia de la credencial de elector de la secretaria de Gobernación, lo que le dio confianza para continuar con la adquisición.