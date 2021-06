En tus Marcas

Desde el 2014 la marca deportiva alemana de las tres franjas tenía un proyecto de buscar bajar las 2 horas en la distancia de maratón, un proyecto llamado sub 2 horas era trabajado con ahínco desde sus instalaciones del país germano, en ese entonces el récord del mundo de la distancia pertenecía a Deniss Kimetto patrocinado por esta misma marca con 2 horas, 2 minutos y 57 segundos. En ese entonces la marca de la palomita se enfocaba en mejorar los zapatos de futbol para lograr una mejor pegada y efecto al golpear la bola, parecía que el atletismo no era su prioridad, de hecho la marca del felino sobresalía con la imagen de Usain Bolt y toda legión de Jamaica en las pistas.

Fue hasta el 2018 que llego Eliud Kipchoge y en el Maratón de Berlín pulverizó la marca de Kimetto deteniendo el cronómetro en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos ese día el africano utilizó unas zapatillas color naranja que ya conocíamos como Vaporfly elite de la marca de la palomita, ese día la línea deportiva de Estados Unidos presumía generar un retorno de energía del 4% en los atletas que utilizaban ese calzado, un poco más de un año atrás la misma productora de tenis deportivos había realizado el proyecto Breaginkg2 con los atletas Lelisa Desisa de Etiopia, el eritreo Zersenay Tadese y el keniata Eliud Kipchoge, en un trabajo metódico para lograr correr en el circuito de Monza en Italia por debajo de las 2 horas en el Maratón, ese día los pacers y los estelares utilizaban el ya mencionado modelo Vaporfly 4%, el objetivo quedó a 24 segundos de cumplirse, pero se comprobó que el ser humano era capaz de correr a más de 21kms por hora en las condiciones adecuadas, a partir de ese día inició una carrera para muchos comparada como el día que el hombre llego a la luna por conseguir romper la barrera de las 2 horas en la distancia de maratón.

Las dos principales marcas deportivas ponían a todos sus científicos en mejorar los prototipos, fue el 14 de octubre que la línea de la palomita lleva a cabo el INEOS 1:59 en el circuito de Viena con todo lo aprendido en Monza y ahora con el modelo de tenis llamado ZoomX Vaporfly Next para los pacers y el modelo Alphafly para Kipchoge logrando el objetivo de correr la distancia de 42, 195 mts en 1 hora 59 minutos y 40 segundos, obviamente récord no homologado por la cantidad de ayudas que recibió Eliud para obtener tal hazaña, la línea de las tres rayitas parecía estar en el olvido, hasta el 5 de septiembre de 2020, en plena pandemia que la keniata Peres Jepchirchir batió el récord del mundo en la media maratón exclusiva para mujeres con 1 hora 5 minutos y 37 segundos utilizando el modelo adizero Adios Pro. Despertaba la marca alemana, antes de esto la Wolrd Atletics tuvo que pronunciarse y poner lineamientos al uso del calzado en los atletas y de esta forma definió tres puntos que ya son una regla a partir del mes de abril del 2019, 1.- No pueden existir prototipos en eventos oficiales, es decir el calzado que use cada atleta debe ya estar a la venta y a disposición tanto del atleta recreativo como el élite al menos 4 meses antes de la competencia, 2.- Su suela no debe ser superior a 40 milímetros, 3.No debe tener en su interior más de una placa rígida e incrustada. Conociendo ya estas reglas el resto de las marcas que no habían figurado iniciaron con sus modelos.

Sin duda, es muy complicado encontrar estos modelos en una tienda deportiva dentro de nuestro país, algunos de ellos solo pueden ser adquiridos por compra en línea y con costos demasiado altos, pensar que ayudan al rendimiento sería muy tendencioso, hay quienes incluso han manejado estadísticas diciendo que los atletas mexicanos del pasado no tuvieron esas ayudas que tienen los de hoy.

A decir de Juan Joel Pacheco con quien pude platicar este tema fue claro y directo, “más rápido no corres, lo que sÍ te puedo decir es que después de una competencia las piernas no terminan tan golpeadas como antes”, y eso amigos lectores no es ayudar y mucho menos los hace voladores, hablar y decir que esos tenis no se deben utilizar es como decir que “Checo” Pérez debería correr el auto de los Hermanos Rodríguez, o que la Copa del Mundo de futbol debe jugarse con el balón de cuero con el que jugó Pelé, o que los clavadistas no debieron aprender a usar la cama elástica para hacer mas piruetas en el aire y quedarse siempre con los clavados del “Tibio” Muñoz, o que las bicis siempre debieron ser de metales pesados y los cambios de cadena estuvieran en el tubo y no en las manos para mayor rapidez.

El deporte como muchas otras cosas ha evolucionado y no tiene porque quedarse en el pasado en un mundo que avanza junto con la tecnología, ¿no lo crees así?