Aficionada provoca caída masiva de ciclistas en el Tour de Francia

El incidente ocurrió en Brest, Francia, durante la primera etapa del Tour de Francia, cuando una espectadora invadió la pista mientras sostenía una pancarta para posar para una foto, pero su invasión provocó que el ciclista alemán Tony Martin chocara con ella y esto desencadenó una caída masiva que afectó a más de 100 ciclistas del pelotón.

Jasha Sutterlin, otro ciclista alemán, fue uno de los afectados y tuvo que retirarse de la carrera debido a las heridas que sufrió durante la colisión, mientras que el francés Julian Alaphilippe, quien también cayó al piso, ganó la primera etapa de la carrera.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la aficionada que provocó las caídas, pero sus acciones fueron repudiadas y condenadas por miles de usuarios en redes sociales.

Holy shit what a massive pile up at the Tour de France. Absolute carnage pic.twitter.com/OX4lUnplc0