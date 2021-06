5 personas pierden la vida tras incendio y colapso de un globo aerostático

La tragedia ocurrió en Albuquerque, Nuevo México, cuando un globo aerostático que contaba con 5 pasajeros, incluyendo el operador de éste, fue empujado por el viento hacia los cables de una línea eléctrica, hecho que provocó que la canasta comenzara a incendiarse y se desprendiera del globo.

Medios locales reportaron que la canasta cayó sobre una concurrida calle, pero ninguna persona que se encontraba en tierra firme resultó herida; sin embargo, cuatro de los pasajeros, dos hombres y dos mujeres, perdieron la vida al instante, mientras que una persona sobrevivió al impacto, pero falleció una vez que arribó a un hospital.

El portal ABC News informó que la Administración Federal de Aviación está investigando el incidente.

HOT AIR BALLOON CRASH: At least five dead in SW Albuquerque hot air balloon crash https://t.co/5MRHAYhD5V pic.twitter.com/zbRDKc7nJB