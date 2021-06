Autoridades municipales ignoran solicitud de colocar bordos en la calle De los Actores en Rincón La Merced de Torreón

La Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Torreón tiene desde el 10 de mayo pasado sin atender la solicitud de colocar topes o reductores de velocidad en la calle De los Actores en Rincón La Merced, sector del que recientemente se han difundido videos en los que se observan derrapes y arrancones de vehículos, hechos que incluso han cobrado la vida de dos mascotas, según los vecinos.

En la indagatoria realizada por El Siglo de Torreón se obtuvo un documento recibido por la oficina municipal en el que se hace la solicitud formal de colocar algún elemento reductor de velocidad en esa rúa. El oficio se encuentra firmado por vecinos de la colonia y fue sellado de recibido, incluso con copia a la Secretaría del Ayuntamiento.

Fue durante este fin de semana que, mediante el Siglo de Torreón, los propios vecinos se dijeron cansados de tener que vivir con el temor de ser arrollados o afectados en su propiedad por los choferes que circulan a exceso de velocidad en la calle De los Actores, misma que fue recientemente pavimentada y que ahora se utiliza por los jóvenes para realizar maniobras de riesgo como derrapes.

En videos captados en la zona se observa la forma en la que algunos vehículos circulan a gran velocidad por la rúa y luego ejecutan derrapes en los cruceros, en algunos casos a escasos metros de algunas viviendas y propiedades; en otro de los videos se puede observar cómo se arrolla a un perro que minutos más tarde pierde la vida; según los propios vecinos, se han registrado dos muertes de mascotas en la zona derivadas de los derrapes y la circulación a velocidades imprudentes de parte de los vehículos.

Uno de los colonos del sector, Óscar García, compartió a El Siglo de Torreón que, pese a que la solicitud se hizo en tiempo y forma, únicamente han sido notificados que la determinación de colocar los reductores de velocidad en la calle De los Actores se "sigue analizando", además de que si no se ha tomado alguna acción hasta esta semana fue debido a que se registró el proceso electoral y ello dejó inactivos algunos procesos de la autoridad municipal.

"Me dicen que esperemos porque acaban de regresar de campaña, pero al esperar es probable que ocurra algún accidente, entonces no se puede esperar; me dicen que así es esto, no necesitamos información porque ya nos la dieron, ya se hizo todo el procedimiento, lo único que queremos es que se apliquen ya… Esto va a terminar mal por la imprudencia de los que están manejando, pero también por la pasividad del Gobierno, no es algo menor", reclamó el vecino.