PEQUEÑAS ESPECIES

UNA MASCOTA NUEVA

Aún no examinaba a mi nuevo paciente, cuando sorpresivamente me solicitan sus dueños ponerle a dormir, se trataba de una pareja joven que llevaba a "Yordi", un perrito de la raza Yorkshire de dos años de edad y tres kilogramos de peso, a simple vista presentaba un semblante triste y apagado, sin esa viveza que caracteriza a esta raza, atentos, alegres y llenos de energía, detecté un problema de dermatitis severo, casi con la pérdida total de pelo, es lo que lo hace fascinante, su sedoso y largo manto de pelo, no le noté dolor o intenso sufrimiento, tampoco presentaba úlceras, ni zonas expuestas por falta de epidermis. Hice caso omiso a su petición, solicité que me expusieran el problema que le notaban a su mascota, llevaba meses con la pérdida de pelo y prurito, últimamente lo veían más triste y empezaba a dejar de comer, en un principio le diagnosticaron sarna, lo trataron, pero no vieron resultados, buscaron otras opiniones y tampoco tuvieron éxito los tratamientos, y por eso habían tomado la dolorosa decisión de la eutanasia. Pregunté sobre estudios y tratamientos, me mostraron algunas recetas, y no habían realizado estudios. Reiteraron que no querían ver sufrir a "Yordi", y con lágrimas en los ojos, me solicitaron dormirlo, les expliqué que mientras existan posibilidades de recuperación, deberíamos intentarlo, insistieron en dormirlo, hasta que mencioné lo que había rehusado en decirles desde un principio, no duermo un paciente a menos que no tenga cura o esté sufriendo de una enfermedad terminal, mientras existan posibilidades debemos de darle otra oportunidad. No volvieron a insistir, les dije, si estaban de acuerdo lo primero en hacer, es realizar estudios de laboratorio, coincidieron sus miradas, y con un movimiento de cabeza afirmaban mi decisión, no les recomendé tratamiento alguno, teniendo los resultados empezaríamos de inmediato, ya verán que "Yordi" mejorará, por primera vez sonrieron, al salir de la consulta me dice uno de ellos, mi hermano me recomendó venir con usted, es veterinario y también le atiende a sus... Más en la página 6