Ubica CDMX tres variantes COVID

Las variantes mexicana, brasileña e inglesa del virus SARS-CoV-2 han sido detectadas en personas con COVID-19 en la Ciudad, pero, hasta ahora, no ha sido reportada la Delta, confirmó ayer la Secretaría de Salud local (Sedesa).

"Estaba también la inglesa, que está teniendo un porcentaje alrededor del 20 por ciento de los casos, la brasileña, y estaban buscando, están por reportar si encontraron, si es que encontraron, variante Delta, todavía no tenemos este reporte", expuso la titular de la dependencia, Oliva López, en conferencia.

El Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) toman muestras y analizan el tipo de virus, explicó.

"En este momento lo que se reporta, bueno, hasta la semana 20, estaba reportado básicamente la conocida como variante mexicana, que no es de preocupación, ni de vigilancia, ni de interés", indicó López.

Ante las variantes causantes de COVID-19, todas las personas, incluidas las vacunadas o con anticuerpos por haber tenido la enfermedad, deben usar cubrebocas y mantener la sana distancia, agregó.

"La variante Delta no es que produzca un cuadro más grave, no es esa la razón, si no lo que hace es que es más contagiosa y, en la medida de que es más contagiosa, hay personas que tienen, hay mayor riesgo de infectarse", subrayó la Secretaria.

Al ser más contagiosa puede extenderse en un mayor volumen de población, pero eso no significa que sea más letal, añadió López.

La consultora Carolina Gómez, maestra en Salud Pública, explicó que los jóvenes están más expuestos a las variantes, por concurrir con más frecuencia a espacios cerrados.

La asociación Salvemos con Ciencia expuso que los aerosoles acumulados en espacios cerrados son una de las principales vías de contagio de COVID-19.