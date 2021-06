LA FACTURA ES LO HECHO

¿Qué es una factura? Es una lista, o más específicamente, la "cuenta" que le hacemos al cliente de lo que nos debe pagar y ésta le es especialmente útil a la Secretaría de Hacienda para conocer cuánto se cobró por los bienes y servicios ofrecidos y así poder cobrar los impuestos correspondientes.

¿Por qué se llama "factura"? Porque es una descripción detallada de lo que se vendió -o el servicio que se prestó- y lo que se cobrará por ello. Factura viene del verbo facere que en latín significa "hacer". De la misma raíz fact nos llegan muchas otras palabras, como factor, que en las matemáticas es cada uno de los números que se multiplican para sacar un resultado; aunque tiene otros significados, como el de una causa de algo: "El apoyo de la afición fue un factor importante para el triunfo", dice el jugador de futbol antes las cámaras, todavía sudoroso y respirando agitadamente.

Para México es una actividad económica importante: la manufactura. Seguro que ya sabe usted -y si no, pues se lo digo- que "manufactura" proviene de manus que es la mano y la factura que ya conocemos. Así que la manufactura es lo que se hace con las manos, al menos en su sentido original, porque ahora sabemos bien que la empresa de manufactura utiliza máquinas y herramientas para hacer sus productos. Pero bueno, entonces originalmente la manufactura es todo aquello que se fabrica con las manos.

Entonces, ¿qué es la factoría? Pues la fábrica o los complejos industriales en los que se hacen cosas. La expresión de facto significa literalmente "de hecho" y es una frase latina que se sigue usando."El andar siemprecomiendo tacos ya me está 'pasando factura'", o sea que ya me está trayendo consecuencias negativas, tal vez porque tengo que cambiar a una talla más amplia de pantalón o porque me cayeron tan mal los tacos quetengo que visitar el sanitario ipso facto.

A propósito de esta expresión: ipso facto, ¿usted sabe qué significa? La usamos actualmente para decir que algo se hace "en el acto", o sea rápidamente, de forma inmediata. Pues sí, pero según la raíz etimológica no significa eso, sino "por el hecho mismo". Las raíces son muy claras: ipso es "mismo" y facto es un hecho.

O sea que si "tengo que ir al baño ipso facto" no es que tenga urgencia por ir, sino que es por consecuencia de un hecho…

Yo sigo pensando que los culpables son los tacos.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Saraí López: la expresión "lo vuelvo a repetir" es correcta.

LE RESPONDO: La expresión "le vuelvo a repetir" sólo es válida cuando se esté diciendo algo por tercera vez o más. Usted dice una cosa, luego la repite cuando la dice por segunda vez y luego la vuelve a repetir cuando la dice por tercera, cuarta o más veces.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: "Papá, ¿qué son los cuernos?" "Hijo, no me preguntes esas cosas ahora… ¡tengo tantas cosas en la cabeza!"