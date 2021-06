Su salud oral

CARIES LA ENFERMEDAD MÁS COMÚN EN EL SER HUMANO (PARTE 3)

Los Dientes son para toda la vida, y por tal motivo debemos de cuidarlos "muchísimo".

Posiblemente el tema de caries dental es común y ordinario, pero tristemente a pesar de las modernidades la caries sigue atacando las estructuras dentarias y es tan invasiva que destruye al grado de no tener otra posibilidad que la extracción, o tratamientos que nos llevaran tiempo, esfuerzo y por último dinero, (ya que el dinero el que no queremos gastar viene y va, el que no regresa es el tiempo, y los esfuerzos y molestias al efectuarse un tratamiento creo que es más sufrimiento que el gastar)

La caries dental sigue siendo la enfermedad más común del ser humano, es infecciosa y transmisible debido a la presencia de abundantes microorganismos en boca y estos en presencia de determinados nutrientes maduran y se multiplican y generan ácidos como producto del metabolismo de los hidratos de carbono (azúcares y harinas), es de carácter crónico que si no se detiene su avance afecta todos los tejidos dentarios y provoca una lesión irreversible.

Es por esto muy importante la prevención, la higiene dental sumamente bien efectuada y cuidar la dieta entre comidas, así como acudir con su odontólogo para su valoración y tratamiento adecuado. Hace 40 años, los odontólogos al observar una caries por muy pequeña que fuera extirpaban el tejido carioso bajo la teoría de extensión por prevención, que significaba que además del tejido carioso eliminar más tejido para no dejar ninguna posibilidad de dejar caries esto ocasionaba perdida exagerada de tejido dentario, se llamaba "extensión por prevención" actualmente trabajamos sobre la mínima invasión, utilizamos otros tipos de tratamiento como la remineralización, entre otros, detectar a tiempo la lesión cariosa, ya que está en su inicio es submicroscópica invisible y efectuar tratamientos para invertir el proceso. Es muy importante como paciente, valoren la ética de su odontólogo, o el criterio de ellos, muchos solo ven un puntito, le dicen que es caries, y les ofrecen obturar estos órganos dentarios. Es por esto muy importante trabajar con la mínima invasión.

Tenemos en nuestra consulta diaria un gran número de adultos jóvenes y adolescentes que iniciaron la cultura de la prevención desde niños y son libres de caries. Pero sigue prevaleciendo un porcentaje muy alto el 90 % de mexicanos que padecemos caries dental. Además, tristemente el 50% de los Mexicanos no tiene acceso a los servicios odontológicos.

La Asociación Dental Mexicana por medio de todos los colegios filiales ya empezó el reto y está tocando todas las puertas necesarias para hacer un frente a la caries dental, Los cirujanos dentistas estamos trabajando arduamente en la prevención de las enfermedades bucodentales. La enfermedad caries dental va más allá, de lo que suponen las personas, "es solo un diente" es más que un diente, por vía sanguínea, afecta a todo el ser humano. Nuestro sueño es llegar a estar libre de caires en el programa en preescolar, para que estos niños inicien hábitos de buena higiene bucodental, libre de carbohidratos y de no ingerir la llamada comida "chatarra" además, ya se hizo la iniciativa de ley en donde en todas las escuelas preescolares, establezcan esta educación obligatoria para los papás, maestros y alumnos, teniendo además el ejercicio de cepillarse los dientes después del recreo. La fundación A.D.M. quien el presidente es el Dr. Jaime Edelson Tishman ha estado trabajando arduamente a nivel nacional para este gran logro.

Esta columna está dedicada para usted lector que le interesa cultivar sus conocimientos en general y además para hacer conciencia de lo importante que es ir al dentista, odontólogo, estomatólogo.