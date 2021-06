Marchan en Reynosa para exigir alto a la violencia

Aunque los organizadores esperaban una nutrida asistencia de decenas de personas en la marcha por la paz, el miedo que prevalece en la ciudadanía redujo notablemente el contingente a apenas unas 50 personas.

En la ciudad sigue reinando un clima de pánico tras la masacre de 15 personas ocurrida la semana pasada, sobre todo porque en redes sociales continúan circulando mensajes amenazando a las personas que se encuentran en la calle, y por eso, a partir de las 19:00 horas, se estableció colectivamente un toque de queda: los comercios cierran y ya nadie sale.

La mayoría de los participantes habían perdido a un familiar en la masacre de civiles o buscan a sus seres queridos desaparecidos, y aunque el contingente no era muy grande, el clamor era el mismo: "¡Paz para Reynosa!".

El grito desesperado de Joel Recio resonó: "Nosotros no somos criminales, somos ciudadanos, por eso vivimos honradamente. No queremos problemas y como sea nos acribillan; queremos vivir en paz".

Joel perdió a su hermano Alfredo, quien era taxista, luego de que un comando acribillara a 15 personas en esta zona fronteriza. Por ello, acompañado de su familia, decidió tomar parte en la marcha por la paz.

El contingente partió del bulevar Morelos hacia la plaza Principal, en el centro de Reynosa. Algunas personas portaron pancartas con fotografías y características de sus familiares desaparecidos.

"Esta guerra es injusta. ¿Por qué matarnos entre tamaulipecos? Nos estamos acabando la ciudad, nos estamos comiendo unos a otros, parecemos animales. No sé qué piensa esa gente, ya paren esas masacres, paren esas muertes", clamó Joel y afirmó que están solicitando la intervención del gobierno del estado y de la Federación para que Reynosa pueda retomar la paz.

"Si ellos [los criminales] andan mal, que ellos se maten, que a la gente la dejen vivir en paz. Dejen que los negocios prosperen, están cerrando y eso es malo para la ciudadanía", indicó Joel, al tiempo que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que las fuerzas de seguridad tomen cartas en el asunto.

"No están haciendo su trabajo. Están diciendo que es falsa alarma lo que traemos nosotros ¿Y todas las muertes qué? No mataron un animal, mataron a mucha gente inocente, algunos no habían salido de sus casas".

Elvira Recio, hermana del taxista asesinado, llamó al presidente López Obrador a que visite Reynosa para platicar con las familias de las víctimas.

"Ya en nuestro Reynosa no podemos salir porque pasan tirotéandose y luego le dicen que murió por una bala perdida, que no le digan mentiras. Le pedimos y le exigimos [al Presidente] que venga a Reynosa y tome cartas en el asunto", demandó Elvira.

Gustavo Azuara Díaz, director de la Fundación CART, aseveró que también se está pidiendo el apoyo de organismos de derechos humanos internacionales, así como a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervengan en Reynosa.

"Es una mentira que fueron daños colaterales, esto fue una matanza; fueron directamente a matar a las personas. Es injusto lo que está pasando: desaparecidos, feminicidios, extorsiones, ya estamos cansados de lo que está pasando", indicó el activista.

Hasta el momento cinco personas han sido detenidas, de las cuales una fue en flagrancia y dos ya fueron identificadas plenamente. Además, desde el pasado 20 de junio, la Guardia Nacional reforzó el patrullaje en lugares estratégicos y en las entradas a la ciudad.

EUA restringe operaciones de su personal en Reynosa

Ante la violencia registrada en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 19 de junio, autoridades estadounidenses restringieron las operaciones de su personal en el estado.

Además, mantienen la recomendación a sus ciudadanos para que no viajen a esa entidad de México.

El consulado de Estados Unidos, en Matamoros, emitió una alerta de seguridad, por “violencia del crimen”.

“A la luz de la violencia que ocurrió en Reynosa el 19 de junio, el personal del Gobierno de Estados Unidos, en Reynosa, está temporalmente restringido de las operaciones de campo y los movimientos oficiales que no sean del hogar al trabajo”, detalló.

Agregó que todos aquellos que decidan viajar a Reynosa, Río Bravo y áreas aledañas en Tamaulipas deben permanecer atentos y mantener un estado de alerta elevado, debido a que existe alta posibilidad de violencia.

Elconsuladopidiómantenerelalertamientodurante las horas del día y evitar viajar de noche, revisar los planes de seguridad personal, estar atentos de las noticias locales para obtener actualizaciones y seguir instrucciones de las autoridades y llamar al 911 en caso de emergencia, entre otros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje, en la que ubica a Tamaulipas con un nivel cuatro de alerta.

Recomendó no viajar al estado debido al nivel de violencia y la presencia del crimen organizado.