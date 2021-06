Niña pierde la vida en Veracruz tras comer un pan envenenado

Una pequeña de sólo cinco años de edad murió en Veracruz, tras ingerir un pan presuntamente envenenado que alguien lanzó a su domicilio.

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos trascendieron en la localidad de San Pedro Soteapan, donde la menor en compañía de su hermano de siete años, estaban jugando en el patio de su casa cuando encontraron el pan, mismo que comieron sin saber lo que contenía.

Como consecuencia de ingerir el alimento, la menor falleció horas más tarde sin alcanzar a llegar al hospital, mientras que su hermano, internado en el nosocomio, se debate entre la vida y la muerte.

Hermila, madre de los niños, piensa que alguien arrojó el pan envenenado a su patio para matar a su perro, pues anteriormente ya lo habían intentado, sin embargo, en esta ocasión los niños encontraron y consumieron el alimento.

"No sé porqué, Dios mío, envenenan animales y causan desgracias a los niños, les quitan la vida. Por eso digo que toda la gente tiene que comprender, no tienen que estar dejando venenos para mascotas porque hay niños inocentes. No sé si les llegan a las mascotas, pero matan a los niños", declaró la mujer para Noticieros Televisa.