De sociales...

Hola, Hola... Último fin de semana del sexto mes del año.

■ El pasado lunes en punto de las 18:30 hrs., en el Gimnasio Auditorio de la Universidad Iberoamericana de Torreón, se llevó a cabo la ceremonia de cambio de rector de la IBERO, ya que el periodo de rectoría de Guillermo Prieto Salinas, S.J., concluyó, pasando la estafeta al maestro, Juan Luis Hernández Avendaño, quien es el primer rector laico que tendrá la universidad, sin perder el Espíritu Ignaciano, que les caracteriza. Estuvieron presentes, rectores del Sistema Jesuita del país, autoridades, representantes del sector educativo de Coahuila y Durango, así como invitados especiales del centro del país. En el marco de la celebración, el rector saliente, Guillermo Prieto Salinas, S.J., recibió una medalla de honor por su trayectoria durante estos seis años al frente de la IBERO, de manos de la maestra Lorena Giacoman Arratia, representante de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. Luis Gerardo Moro Madrid, padre provincial de la Compañía de Jesús en México, brindó unas palabras en las que resaltó el compromiso que la universidad tiene con la sociedad para formar alumnos de excelencia, que sean humanos ante las necesidades sociales. Moro Madrid, colocó la venera al actual rector de la universidad, simbolizando su posición actual; la ceremonia contó con la asistencia del secretario de Educación de Coahuila Higinio González Calderón; de parte de la Secretaría de Educación de Durango, asistió Jairo Sigfrido Coronel Franco; Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante; el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván; magistrado, Miguel Mary Ayup; delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado y el Coronel Óscar Fernando Mastrana Mendoza. ¡Enhorabuena!

■ En días pasados, partió a la presencia del Señor, el estimado caballero, Don Jorge Dueñes Zurita, mis sinceras condolencias a su esposa Margarita Correa de Dueñes, a sus hijos Margarita, Marcela, Gerardo, Fernando, Arturo y Jorge, a sus respectivos cónyuges, nietos, bisnietos, así como a su hermana, Doña Carmelita Dueñes Zurita de González y su hermano, Antonio Dueñes Zurita. Don Jorge, deja gratos recuerdos por sus múltiples actividades en las que siempre destaco, gran empresario, fundador del Parque Industrial de Torreón y algo que hizo la alegría de todos los laguneros, su gran labor como directivo y apasionado de los Algodoneros de Unión Laguna, pues él, fue un factor importante para el arraigo y crecimiento de esta organización. Supo hacer y conservar amigos, su trato amable para con todos, le gano admiración y respeto. Que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su partida, para él oración y descanse en paz.

■ El Museo de la Revolución, el viernes 2 de julio a las 20:30 hrs., en el Foro del Museo, rodeado de los añosos árboles, llevará a cabo la presentación del libro Bitácora de un Cronopio, de la autoría de Gilbert de la Sancha, los comentarios estarán a cargo de Marcela Pamanes, el autor y la que esto escribe. Al término, se ofrecerá un brindis de honor, están cordialmente invitados.

■ Este mismo libro, se presentará el lunes 5 a las 19:00 hrs., en el patio colonial de Casa Nava, recinto del Instituto de Bellas Artes UJED Lerdo. Se contará con la presencia del autor y el desglose de este ejemplar, a cargo de Mario Garza Guerrero y yo.

■ Le cortó una hoja más al calendario, el jueves 24, mi fina amiga, Tatis Villarreal de Mesa, su esposo José Luis Mesa, la agasajo con comida familiar, sus hijos, nietos y demás familiares, así como múltiples exalumnos, la felicitaron por medio de llamadas telefónicas, mensajes, WhatsApp y correos, externándole los mejores deseos, por este día tan especial. ¡Congratulaciones!

■ La Generación 1959-1971 del Instituto Francés de la Laguna, ya se están preparando con todo detalle, para celebrar el próximo sábado 10, sus 50 años de egresados, la cual iniciaran con una misa en la parroquia de Todos Santos y después se ofrecerá una comida en el rancho La Fe. A los interesados en asistir, pueden comunicarse con Hugo Izaguirre al teléfono 8711-31-9067 o al correo [email protected] Si usted sabe de algún compañero que viva fuera de la Comarca Lagunera, invítelo, tal vez se pueda agregar.

■ El martes 29, estará de manteles largos, el Colegio San Roberto, ya que celebrará un aniversario más… Les comparto un poco de historia. Don Roberto Webb Amparan, fue un lagunero por adopción, ganadero reconocido desde los años de 1940 y recibió la Medalla al Mérito Ganadero en 1986, de manos del Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid; consejero de la Unión Ganadera Local de Gómez Palacio. Enterado de las aspiraciones de su hija Pecky, la impulso y apoyo para iniciar KIDS PLACE, para educar con el corazón. Gracias a la pasión y entusiasmo que Miss Pecky, pone en cada una de la vida de sus alumnos, inicia esta historia llena de esperanza. En el año 2000, tras el fallecimiento de Don Roberto y en su honor, recibe como nombre Colegio San Roberto. ¡Felicidades!

■ Weber Original Store& Grill Academy Laguna, el jueves 24, llevo a cabo Grill Academy, impartido por Webber Grill Ambassador: Javier González Dueñes. El menú fue: Langosta con mantequilla de pesto, New York con mantequilla de ajo, Espárragos crocantes, Hojaldre relleno de ate, queso y nuez. Si desea conocer más, puede ingresar a su página de Facebook Weber Original Store& Grill Academy Laguna.

■ El Museo Arocena, invita a sus Cursos de Verano para jóvenes de 13 a 18 años, de lunes a viernes en punto de las 12:00 hrs., (3 semanas, del 5 al 23 de julio), a través de Zoom y Facebook. Cada semana está destinado a trabajar una técnica de arte diferente, las clases son impartidas por artistas invitados. Pasa un verano conociendo y haciendo escultura, ilustración y videoarte. Estos serán. Pregunta por sus descuentos y diferentes formas de pago. No incluye materiales. Solicita el formato de inscripción y mayores informes enviando un correo a [email protected]

■ Quiero compartir con ustedes 10 palabras de las 38 más bellas del idioma español: EFIMERO, aquello que dura por un periodo muy corto de tiempo; SUPERFLOU, no necesario, que está de más; INEFABLE, algo tan increíble que no puede ser expresado en palabras; INCONMENSURABLE, enorme, que no puede medirse; ETÉRO, extremadamente delicado y ligero, algo fuera de este mundo; SEMPITERNO, que durará siempre; que, habiendo tenido principio, no tendrá fin; PETRICOR, es el nombre que recibe el olor que produce la lluvia al caer sobre suelos secos; PERENNE, continuo, incesante, que no tiene intermisión; OJALÁ, denota vivo deseo de que suceda algo; LUMINISCENCIA, propiedad de un cuerpo de emitir una luz débil, pero visible en la oscuridad… Continuará.

Continuando con Fray Servando Teresa de Mier… Mier aprovechó el nuevo clima de respeto y consideración que le rodeaba para solicitar la revisión de su caso ante la Academia de la Historia de Madrid, que anteriormente había negado la autenticidad histórica de la aparición, coincidiendo con la tesis de Mier, por lo que este quedaba indirectamente exculpado de haber cometido ningún error. Sin embargo, esta satisfacción personal no le supuso la anulación del edicto del arzobispo Haro. Pocos años después, tras la destitución de Jovellanos y como consecuencia de la reacción conservadora imperante a partir de 1800, se le volvió a recluir por la fuerza en un convento de Salamanca. Logró fugarse cuando era conducido y escapó hasta Burgos, donde fue detenido y encerrado en el convento de San Francisco de esta ciudad. Poco después consiguió evadirse y huyó hasta Francia, llegando a Bayona el día Viernes Santo de 1801. Según cuenta él mismo, entró en una sinagoga, discutió de teología con unos rabinos y rechazó la propuesta de matrimonio con una joven judía. En París tradujo el Atala de Chateaubriand y escribió una disertación rechazando las tesis del conde de Volney, lo que le permitió atraer la atención del vicario mayor de París, que le confió la parroquia de Santo Tomás de Aquino. No era de extrañar que conociese de inmediato al obispo Grégoire, impulsor del clero jansenista francés, que apoyaba la constitución civil del clero. En 1802 decidió trasladarse a Roma para solicitar directamente del Papa su secularización; el abate Grégoire le había entregado varias cartas de presentación para los dirigentes más notables del jansenismo italiano. Según dice en sus Memorias, a falta de otra documentación, logró la pretendida secularización, con licencia para seguir oficiando y el rango de protonotario apostólico, lo que le otorgaba el título de “monseñor”.

