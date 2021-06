Las mejores series de Netflix que sólo duraron una temporada

Los servicios ‘streaming’ revolucionaron la forma como se ve y se hace contenido audiovisual, lo que incluye series o programas de entretenimiento. Pero por mucho que plataformas con Netflix pongan todo el interés en desarrollar historias que ofrecer a su público, no siempre es posible que todo se convierta en éxito.

Estas son algunas propositivas series de Netflix, que lamentablemente no pasaron de la primera temporada.

Seven Seconds

La excelente primera y única temporada sigue la historia de un policía que mata accidentalmente a un adolescente afroamericano. Fue bien recibida y se pensó que fuera una serie antología, pero no.

The Society

La segunda temporada venía en camino cuando la pandemia por COVID-19 llevó a su cancelación, por eso es trágico que sólo haya 10 episodios de esta gran historia postapocalíptica de misterio.

Chambers

Suspenso e intriga, el programa lamentablemente nunca tuvo tiempo de crecer. Trata de una joven que recibe un trasplante de corazón, que se obsesiona por descubrir la vida y muerte de su donante.

No Good Nick

Parece que pasó completamente desapercibida, y fue olvidada. Se centra en Nick, una joven de 13 años ideando la forma de ir contra su familia adoptiva, pues su misión inicial es estafarlos.

The Irregulars

La inesperada cancelación tomó por sorpresa a todos, dado que el concepto es interesante. Se ambienta en el Londres victoriano, donde adolescentes resuelven crímenes para el Dr. Watson.

I am not okay with this

Otra serie renovada para una segunda temporada, pero cancelada por COVID-19, la historia es ágil y reflexiva de la adolescencia, al centrarse en una joven que descubre, tiene inusuales poderes.

Spinning Out

Su muy adecuado drama, que cumple bien con su género, no fue suficiente para cubrir expectativas. Aquí, una patinadora de hielo que entrena para lograr sus sueños, lidia con problemas personales.