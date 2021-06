'Fumigación al natural'; utilizan serpiente para 'eliminar' ratas de una casa

Por medio de redes sociales se ha viralizado un 'inusual' método para fumigar una casa llena de ratas, pues los expertos en dicha labor hicieron uso de una serpiente supuestamente entrenada.

El video que suma más de 10 mil reproducciones en Facebook, muestra a un hombre introduciendo al reptil por un agujero en la pared, mientras dice que sólo es cuestión de tiempo para que entre y 'haga un buen trabajo'.

"Es el mejor sistema de fumigación porque precisamente no fumigamos. Sí es más natural (...) A ella (la serpiente) no le pasa nada, está entrenada desde chiquita, sabe como moverse. No se las come (a las ratas), porque ya comió", explica el hombre a quien sería su cliente, esperando a que salgan los roedores.

Instantes después de ingresar la serpiente a la pared, las ratas empiezan a salir una a una mientras el hombre las atrapa en un bote.

Tras unos minutos, el reptil sale tras acabar su labor.