Luego de que Morena se llevara 11 de las 15 gubernaturas en disputa durante las elecciones del pasado 6 de junio y con los problemas que actualmente enfrentan algunos de ellos, como el mandamás de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya algunos empiezan a preguntarse sobre el destino que tendrá la Alianza Federalista. Incluso, uno de los primeros en poner en duda el futuro del bloque de mandatarios independentistas fue el "góber" de la provincia de Durango, José Rosas Aispuro, quien esta semana dijo que era necesario analizar qué tan conveniente era seguir con la Alianza Federalista. Pese a que Coahuila, con los resultados logrados durante la jornada electoral, se convirtió prácticamente en el único estado con oxígeno fresco para el resucitado Partido Revolucionario Institucional y una de las piezas que se perfilaban para mantener este organismo, todo es incierto.

La aglutinación de los gobernadores morenistas electos y que ahora dicen que van por una recomposición de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), aunada a los apapachos que generosamente prodigó el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace suponer que el único contrapeso que de vez en cuando cuestionaba las decisiones del Gobierno federal podría estar en riesgo; pero veremos y diremos.

****************

La que por lo visto intenta realizar otra "toma de Torreón" es la antigua zarina de Cultura en la hermana República de Gómez Palacio Yeye Romo Zozaya. Aunque desde hace tiempo radica en el extranjero, al igual que el cometa Halley, que se aparece cada 75 años, ahora vuelve al polémico escenario de los "cultureros", tratando de impresionar a quien se deja. A decir de nuestros subagentes, es tanto el "protagonismo" de doña Yeye por figurar que nomás por sus pistolas invade áreas oficiales, se brinca los protocolos institucionales y hasta toma las funciones de la siempre despistada secretaria de Cultura, Sofía García Camil, que no mueve un dedo para impedirlo. Incluso, el personal del Museo de la Revolución tuvo que enviar un oficio a la Secretaría de Gobierno de la Provincia de Coahuila, porque sin avisar realiza cuanto evento se le ocurre y utiliza como sala de su casa las instalaciones del único museo del Estado en La Laguna. Ni por error aporta un centavo para apoyar el emblemático recinto, pero tan habilidosa resultó que ya anda citando a funcionarios estatales para comprometerlos a "rescatar" inmuebles que están en el limbo burocrático. Por lo pronto, organizó la presentación de un libro, y de seguro pasará la charola para que alguien pague los gastos del evento, pues de su bolsa, ni para un foco de los muchos que hacen falta en el lugar.

****************

Luego de la rueda de prensa que dio el senador taurino-carbonero Armando Guadiana Tijerina en el "Honorable" Senado de la República para "justificar" la aplanadora priista que le pasó por encima y sepultó sus anhelos de ser alcalde de la capital del sarape y el pan de pulque, nuestros subagentes, atentos a la transmisión, obtuvieron "otros datos" interesantes que, desde luego, no dijo. Mientras que a todos les daba su mejor cara y palmaditas en el hombro, varios lo vieron misteriosamente cabildeando en la Sala Regional y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora se sabe, en contra del chico de barrio más 'fitness', Luis Fernando Salazar Fernández y también en contra del dueño del partido Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez Rivera, que ve las últimas horas de ese partido. El excandidato, que se dice traicionado por la dirigencia de la "Cuatroté" en Coahuila, no dice que metió las manos y "reborujó" tanto las cartas metiendo regidores cercanos, que nada tienen que ver con el partido, que enardeció a los morenistas que se dicen fundadores. El legislador del Stetson, que ahora anda alborotado promoviendo un frente opositor para el 2023, no dijo tampoco que contrató costosos asesores en imagen que lo único que hicieron fue vestirlo del personaje Mario Bros., lo mismo que ponerse a bailar en antros. Al electorado saltillense, que era el que buscaba, no le gustó el disfraz ni sus actitudes y hasta le preguntaron en las inestables redes sociales si sus asesores eran organizadores de piñatas o festivales escolares.

Tiene razón al decir que su partido tenía todas las posibilidades de ganar algunos municipios y los dos distritos electorales, como así fue; pero después del recuento de errores y platicados por sus amigos cercanos, no hay lugar para queja y más bien surge la interrogante: ¿quién zarandeó a quién?

****************

Además de la muy puntual recomendación que les hicieron desde el Palacio Rosa a los alcaldes electos de la Provincia de Coahuila para que "ni se les ocurriera" colocar en puestos clave como las contralorías o las tesorerías a familiares o amigos cercanos, pues su pellejo estaría de por medio, ahora el que se puso en modo advertencia fue el lagunero Juan Adolfo Von Betrab Saracho, jefazo del Sistema Estatal Anticorrupción, quien lanzó la misma recomendación, y hasta por escrito para que quedará bien clarito, por lo que no faltó el sentido alcalde electo que ya pusiera el grito en el cielo por la advertencia con tono de amenaza. Más aún, en el Congreso del Estado, a través de la comisión correspondiente, prepara una especie de manual de procedimientos al respecto. Es a todas luces una manera de amarrarles las manos, sobre todo en estos momentos en los que preparan plan de trabajo y equipo de colaboradores y la rebatinga por pasar a vivir en el acierto de las nóminas municipales está a la orden del día, al igual que los piquetes de ojos.

****************

Casi cuatro años después de gobernar Torreón y pese a que es uno de los servicios de primera necesidad, hasta ahora el alcalde Jorge Zermeño, recién reintegrado a sus funciones, luego de la inesperada derrota que sufrió como candidato al Congreso de la Unión por el Distrito 5, reconoce que tiene un grave problema por la falta de agua en la zona Centro de la ciudad y varias colonias del poniente. A decir de los subagentes, lo que llamó la atención fue que en esos años no le haya informado sobre el problema el gerente general de la paramunicipal, Juan José Gómez. En todo este tiempo no "se dieron cuenta" de que se les secaron 6 pozos de agua potable en un lapso muy corto, sin que Simas hiciera mucho para reponerlos. Su respuesta ante la crisis por la falta del vital líquido para los negocios y viviendas fue como llamado a misa, "se hace lo posible por intentar cumplir" con el abasto, cuando la realidad es que ni para el tandeo hay y las pipas de reparto tampoco son suficientes. A pocos meses de terminar la administración, ya sin recursos y con la mayoría de los regidores en contra, que en tres meses no le han aprobado sus cuentas públicas, es un hecho que resolver esto de la falta de agua será una de las herencias para las autoridades que siguen. Total, ¿para qué estresarse si administración tras administración el problema lo único que ha hecho es crecer?, y las marchas, bloqueos y quejas ya los tendrán que sufrir los que entran a gobernar.