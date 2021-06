VIBREMOSPOSITIVO

MUJERES, AVIÉNTENSE AUNQUE SEA CON MIEDO

¿No les pasa cada vez más seguido, que escuchan a mujeres de todas las edades decir que quieren trabajar y que quieren superarse, pero dan miles de pretextos para justificar que nunca lo han hecho?

Pretextos que van desde "Es que nunca han trabajado" "Es que me casé muy chica y tuve hijos""Es que no sé por dónde empezar, ni que hacer", "Es que lo que estudie ya no es compatible con la actualidad" "Es que mi marido no me deja" Y así podría seguir toda la cuartilla.

La verdad es que tanto "PERO", me suena más a miedo a enfrentarse a lo desconocido, miedo a salirse de su zona de confort y miedo a no llenar sus propias expectativas y las de los demás.

Siempre he sido fiel creyente de que las mujeres somos unas fregonas que a base de carácter y perseverancia, logramos lo que nos proponemos, y si algo he podido observar, es que lo que diferencia a las mujeres que lo grande las que se quedan atrapadas en el laberinto eterno de los ESQUES es, nada más, la voluntad de hacerlo.

No hay nada más poderoso que una mujer en modus sobrevivencia y estoy segura de que todos conocemos una, o varias mujeres que ante la adversidad, se engrandecieron y se pusieron darle con todo.

Pero y entonces, ¿qué pasa con todas las demás? ¿Por qué hay tantas mujeres esperando que el mundo se les acomode para empezar a hacer algo por ellas mismas? El común denominador de todas ellas es el miedo, y lo digo por qué yo también estuve ahí, sin saber qué hacer, después de 10 años de poner mi vida profesional en pausa y no teniendo ni idea de por dónde volver a empezar. Aterrada, bloqueada, con cero confianza en mí y sintiéndome absolutamente rebasada buscando todas las excusas posibles para seguir cómodamente sentada en la montaña de mis inseguridades y mis miedos.

No puedo darles ningún remedio rápido; Lo único que les puedo compartir, y que me sirvió a mí, fue tomar la decisión de que era hora de hacer algo por mí, antes que por alguien más, y a partir de ahí empezar a pensar ¿qué podría yo hacer? Y, como no tenía ni la más remota idea de por dónde, decidí hacerlo al revés y empezar por descartar lo que no quería.

Una cosa importante en mi proceso fue abrirme y estar dispuesta a aprender y a flexibilizar mis competencias y, lejos de buscar un trabajo hecho a mi medida, decidí buscar trabajos en donde yo pudiera aportar. Regresar a chambear es de todo, menos fácil. Uno vive cansado y con la culpa de desatender unas veces a tu familia, otras veces al marido y otras al trabajo. Pero lo que si les puedo decir es que trabajar por uno mismo, realizarte como persona como profesional y como mujer, vale todo y más, nada se compara con sentirte útil, sentirte que vales por lo que puedes aportar y además ganar tu propio dinero, aunque sea mucho o aunque sea poco.

Hoy puedo decirles que da mucho miedo dar el paso, pero uno se va acostumbrando a manejar los miedos y aunque no me crean, se aprende a disfrutarlos. Retarse se vuelve una necesidad. Y una manera de crecer continuamente. Aprendí que no era felicidad vivir "jugando a la casita" "cuidando" a los demás, pero insatisfecha, amargada, frustrada y aburrida, y lo peor fue cuando me vi sola, mis hijas ya no me necesitaban, volqué mi vida en cuidarlas y como es el ciclo de la vida, un día se fueron a hacer sus vidas y yo me quede sin nada y ahora lo tengo todo.

¡Den el paso! Los "esques", son nuestros mecanismos de protección y nuestros miedos disfrazados, pero soltarlos y aprender a malabarear se va haciendo más fácil y le hace bien a todos los involucrados, pero sobre todo a una misma. ¿Les puedo dar un consejo? Hagan siempre lo que las haga felices afuera de su burbuja familiar, pero hagan algo porque la vida va más allá de ser mamás y esposas. Porque el mundo necesita que las mujeres participemos afuera de nuestras casas y nosotras necesitamos más mundo.

Mi consejo: Mujeres, aviéntense aunque sea con miedo.