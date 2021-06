La filmación de un video en la Facultad de Jurisprudencia de Coahuila causa revuelo

El mes del orgullo de la diversidad sexual, un video de música en contra de las personas con LGBTI ha causado revuelo en la entidad por ser grabado en la Facultad de Jurisprudencia.

Tras la publicación del video, se ha suscitado una ola de declaraciones a favor y en contra.

El video fue publicado por la agrupación, originaria de Nuevo León, "Apóstoles del Rap". El tiempo de duración es de 6 minutos con 57 segundos. En él se simula un juicio oral entre un juez y un inculpado.

El inculpado alega en el video que las personas diversas genéricas quieren imponer sus preferencias sexuales.

"Este video busca exponer un punto de vista diferente… no me pidas tolerancia, si tu tampoco toleras… aunque cambies tu género y modifiques la ley, la biología no puede alterarse con un papel", indica la canción.

"Imponer tus creencias no es progreso es un excusa… entiendo que tienes derecho a elegir tu estilo de vida, pero no puedes obligar a que todo mundo lo siga". Este video fue grabado en las instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Desde su publicación ha causado revuelo, ya que los estudiantes de la universidad argumentan que este video religioso va en contra de la laicidad.

Ante esta situación, la facultad de Jurisprudencia argumentó que la Sala de Juicios Orales, donde se grabó el video fue rentada sin que se informará que sería un video en contra de la diversidad sexual.

Por su parte, el líder religiosa, Eduardo Pacheco, indicó que como egresado de esta facultad está a favor del video ya que debe prevalecer la libertad de expresión y la libertad de creencias.

"Consideramos que no deberían de inconformarse por la expresiones se hizo a través d este materia, ya que la universidad puede presentar la universalidad de ideologías", declaró.

Agregó; "Estos colectivos normalmente exigen respeto a sus principios y a sus pensamientos pero son los primeros intolerantes a un pensamiento distinto".