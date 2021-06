Cámara baja, de la paridad a la inclusión

Tal y como la 64 Legislatura fue de la paridad, la 65 tiene los elementos para ser la de la inclusión; por primera vez, ocho diputados con discapacidad llegarán al recinto de San Lázaro para legislar en favor de ese sector, con el objetivo en común de "dejar de ser un grupo y volvernos parte de una sociedad".

Se trata de una cifra histórica, pues hasta ahora el número máximo de diputados con alguna incapacidad en el interior de la Cámara Baja era de dos: Hugo Ruíz, de Morena, y la diputada suplente de Ivonne Álvarez, la priista Rosa Elia Morales.

La nueva conformación en el Palacio Legislativo podría inclinar la balanza en el impulso de leyes inclusivas, toda vez que en la actual, aun cuando se promovieron 134 en favor de personas con discapacidad, sólo 40 se aprobaron, es decir 30%.

Pedro David Ortega Fonseca, quien llegará a la Cámara con la bancada de Morena, usa dos garfios en la entrevista con EL UNIVERSAL, en la que recuerda como perdió ambos brazos hace 15 años, tras recibir una descarga eléctrica.

"Fue un sábado 3 de junio de 2006, yo estudiaba y trabajaba para ayudar en los gastos de casa, después de salir de la preparatoria me iba a trabajar como ayudante de plomería y recuerdo que ese día yo traía un tubo de cobre en las manos y toqué con él un cable de alta tensión, inmediatamente recibí la descarga eléctrica y a partir de ahí cambió radicalmente mi vida.

"En el Hospital Regional de Uriangato [Guanajuato] me daban 72 horas de vida, me trasladaron al hospital de León y duré tres meses internado, ahí es donde deciden cortar mis brazos", relata el legislador electo por el Distrito 10 de Guanajuato.

El joven de 30 años promoverá una ley para que más personas con discapacidad sean tomadas en cuenta, tanto en el ámbito laboral como en el social:

"Que haya más personas en presidencias municipales, en cargos de dirección, conozco muchísima gente que tienen discapacidad y son médicos, licenciados, y no es posible que tras tanto esfuerzo estén en sus casas. A mí me preguntan qué puedo hacer, y les respondo, mejor pregúntame qué no puedo hacer".

Mónica Herrera Villavicencio, también de Morena, nació con atrofia muscular de tipo Hoffman 2. En una plática con el Gran Diario de México relata que una caída grave en la preparatoria, por falta de infraestructura inclusiva, la llevó a ser activista.

"Cuando estudié la preparatoria me caí dentro de la escuela y me lastimé muy feo porque no había infraestructura, luego cuando estudié la universidad tuve que dejarla al año porque era lo mismo, no había infraestructura, y es ahí cuando una activista conoce mi historia y me invita a participar al parlamento de la juventud, y a partir de ese momento comienzo a levantar la voz en favor de las personas con discapacidad", detalla.

Ahora, la legisladora electa por el Distrito 7 de Martínez de la Torre, Veracruz, y de 35 años, va por ampliar la pensión para personas con discapacidad que otorga el gobierno federal.

"Cuando termino la universidad, me titulé por promedio, con honores, todo muy bonito, pero a la hora de buscar trabajo, nadie me dio trabajo, y en esa situación hay muchísimas personas, y en peores casos hay quienes no pueden trabajar por su condición, por eso quiero que el apoyo actual se amplíe, porque somos más de 2 millones y medio de personas con discapacidad y el recurso es solamente para un millón, lamentablemente no alcanza todavía para todos", explica.