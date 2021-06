¿Quién fue Antonio Helguera, monero mexicano fallecido hoy a los 55 años?

El caricaturista mexicano Antonio Helguera falleció este viernes a los 55 años debido a un infarto, informó el periódico La Jornada, para el que trabaja el dibujante.

"La Jornada lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y colega, el monero Antonio Helguera", apuntó el diario en su cuenta de Twitter y refirió un vídeo de un plática con el caricaturista, de diciembre de 2017, cuando recibió el premio Homenaje de Caricatura La Catrina edición 2017.

"Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas", escribió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en Twitter.

"Abrazo a Alma, a sus hijos, a los moneros, a sus simpatizantes y amigos", añadió el mandatario.

Helguera, quien estudió grabado en Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", comenzó su carrera en 1983 como dibujante de caricatura político en el diario El Día y continuó en La Jornada y la revista Siempre!.

Además impulsó la creación de las revistas de caricatura política El Chahuistle y El Chamuco, de las que fue coeditor.

El dibujante junto otros caricaturistas mexicanos de su generación adoptaron el calificativo de moneros (por dibujar monos o figuras), se manifestaba políticamente y se considera seguidor del presidente López Obrador, quien lo señalaba como su amigo.

También lamentó su deceso la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

"Brillante, divertido, asertivo, crítico, siempre comprometido. Querido Antonio Helguera nos duele tu partida. A su familia cariños, igual que a todos en La Jornada. Hasta siempre hasta siempre querido Helguera", apuntó Sheinbaum en Twitter

Helguera recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002 y su pasión por la caricatura y el periodismo lo llevó junto con varios de sus colegas a conducir el programa de televisión El Chamuco TV, producido por Canal 22, Canal Once y TV UNAM.

