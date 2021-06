Fallece el caricaturista mexicano Antonio Helguera

El caricaturista mexicano Antonio Helguera (08 de noviembre de 1965) falleció este viernes 25 de junio. Colegas del medio para el que trabajaba informaron que se debió a un infarto.

El deceso fue lamentado por el presidente López Obrador quien expresó:

"Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas".

El fallecimiento también fue lamentado por el ministro presidente Arturo Zaldívar.

De acuerdo a la Enciclopedia de Literatura en México (ELEM), Helguera estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", además trabajó como caricaturista para diversos medios entre ellos El Día, La Jornada, Siempre!, El Chahuistle, El Chamuco y la revista Proceso.

Fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002.

Abrazo a Alma, a sus hijos, a los moneros, a sus simpatizantes y amigos. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 26, 2021

Lamento mucho el fallecimiento del gran monero Antonio Helguera. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 26, 2021