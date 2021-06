Video musical contra personas LGBT causa revuelo en Saltillo

El mes del orgullo de la diversidad sexual, un video de música en contra de las personas con LGBTI ha causado revuelo en la entidad.

“Este video busca exponer un punto de vista diferente… no me pidas tolerancia, si tu tampoco toleras… aunque cambies tu género y modifiques la ley, la biología no puede alterarse con un papel”, indica la canción.

“Imponer tus creencias no es progreso es un excusa… entiendo que tienes derecho a elegir tu estilo de vida, pero no puedes obligar a que todo mundo lo siga”.

