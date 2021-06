Películas que funcionan como precuelas y como secuelas

Lo que hace funcionar a las precuelas y secuelas es la mirada y aproximación que hacen de una historia ya conocida. La primera presenta el qué fue de los personajes previo a lo que ya se sabe, mientras que la segunda continúa con su historia, después de donde terminó la idea original.

Estas películas fungen tanto como precuelas, como secuelas, algunas con mejores resultados que otras.

Terminator Genisys

Técnicamente, cualquier película de esta saga reescribe su historia, pero es Genisys la que plantea una nueva línea temporal con otra perspectiva de los acontecimientos vistos en la original.

A Quiet Place Part II

La secuela que continúa la historia tal donde terminó la cinta previa, expande el camino de sus protagonistas, pero también muestra, modo flashback, que sucedió antes de la primera película.

Saw IV

La cuarta entrega de la franquicia también indaga en el pasado de uno de los personajes más memorables, Jigsaw, dándole nueva vida, funcione o no, a la que parecía una historia ya finalizada.

Sin City: A Dame to Kill For

Lanzada 9 años tras la original, es una de las razones por las que es difícil seguirle el paso. Son historias entrelazadas algunas continuando el relato, otras mostrando el pasado de los personajes.

X-Men: Days Of Future Past

La saga encuentra el balance de sus dos trilogías al combinar líneas temporales que ofrezcan una mirada a la vieja y nueva narrativa, al enviar a alguien a cambiar la historia, y reescribirla.

300: Rise Of An Empire

El resultado puede no haber funcionado muy bien, pues la cinta se desarrolla antes, durante y después de lo que se vio a la anterior ‘300’, lo que de pronto puede ser innecesariamente confuso.

Mamma Mia! Here We Go Again

La secuela sin mucha razón de existir, presenta qué fue de los personajes luego del final de la película anterior, pero entonces se convierte en precuela, relatando qué fue de ellos, en el verano de 1979.