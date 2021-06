Fotógrafa capta por casualidad una propuesta de matrimonio

Luego acudió a redes sociales con la esperanza de contactar a la pareja. “Estaba en los Sutro Baths en SF cuando comenzamos a sospechar que una propuesta estaba a punto de suceder, así que preparamos mi cámara por si acaso y sucedió .Obtuve estas fotos y no quería arruinar su momento y esperaba encontrarlos más tarde por aquí", escribió Valerie en un tuit.

A las tres horas de publicar las fotos en Twitter, Ricky Johnson Jr. y Jazmine Winn se contactaron con ella, le contaron que se conocieron hace dos años en la iglesia en Sacramento y que condujeron a San Francisco para una cita que se convirtió en una propuesta de matrimonio, detalla la agencia UPI.

"Sabía que quería sorprenderla porque soy uno de los que van a lo grande o van a casa, así que quería asegurarme de que fuera grande", dijo Johnson a KRON-TV.

HELP ME FIND THIS COUPLE! I was out at the sutro baths in SF when we started suspecting a proposal about to happen so we prepped my camera just in case and it happened! I got these photos of it and didn’t want to ruin their moment and hoped I would later find them through here pic.twitter.com/mRQJo4YcGF