El camino de los tres leones

Inglaterra tiene el lado más sencillo del cruce de los octavos de final de la Euro 2020, aunque primero deberán pasar a Alemania para continuar ante el ganador de Suecia-Ucrania. La llave la completan Gales-Dinamarca y Países Bajos-República Checa.

Sin duda se vienen unos partidos espectaculares en esta fase del torneo continental. Y aunque algunos luzcan flojos en el papel, recordemos que en fase de grupos hubo agradables sorpresas como lo fue Hungría. Del otro lado del sorteo de octavos, nos encontramos con el sector de Croacia-España enfrentando al ganador de Francia-Suiza. Igualmente, lo completan Italia-Austria y BélgicaPortugal… ¡Partidazos!

Pero estamos para hablar del camino de los ingleses. Y hay que hacer un breve repaso de lo que fueron sus tres partidos hasta ahora. Abrieron ante Croacia y aunque ganaron por la mínima con gol de Sterling, apenas dispararon dos veces a puerta. Luego, ante Escocia se vieron frustrados tras la táctica defensiva planteada por ‘el Ejército de Tartán’. Marcador final sin goles y con apenas un tiro en dirección a la arco para el equipo de la rosa. Cerraron fase de grupos ante República Checa y nuevamente triunfaron 1-0, Raheem fue el encargado de convertir otra vez. Nuevamente con un tiro a portería.

Las sensaciones que me deja

el equipo de Wembley son amargas. Un equipo con mucho potencial que no materializa, que se ve limitado en cada sector del campo y sobre todo que no compenetra en conjunto. Por partes: en defensa, bien. No hay queja, no se recibió gol aunque lo cierto es que los rivales tampoco demandaron mucho. El doble pivote (Phillips-Rice) si bien es sólido, hasta cierto punto lo veo contraproducente. Sé que Kalvin pisa más las dos áreas, pero por ejemplo ante Escocia, hubiera prescindido de uno para incorporar un hombre de más ataque. Y justo adelante es donde quedan más dudas, a Kane simplemente no se le ven oportunidades y Southgate incomprensiblemente prefiere dejar en el banquillo a Rashford, Sancho o Calvert-Lewin.

SEGUNDO TIEMPO

Parece que el seleccionador inglés no sabe lo que quiere. Lo demostró alineando en una ocasión a Trippier a pierna cambiada, cuando en el lateral izquierdo tienes a gente como Shaw (elegido en el XI ideal de la Premier) o a Chilwell (campeón de Champions). Luego, arriba no se entiende cómo Sancho (que viene de buena temporada en el Dortmund) se llegue a quedar incluso fuera de la convocatoria. Eso sí, en el último duelo de grupos le dio oportunidad a Grealish y se vio un cambio radical, de hecho Jack es quien asiste a Sterling, pero hay que ver si mantiene el esquema contra Alemania el próximo martes.

Y justo sobre el esquema es que quiero hablar. Inglaterra ya ha manejado la línea de cinco, y hombres como Walker o James conocen esa posición (y la del lateral derecho) con sus clubes. El propio Chilwell en el Chelsea fue un carrilero clavado, y ante una selección como la alemana, tener a tu disposición gente como Maguire, Mings o Stones a balón parado puede marcar la diferencia. Personalmente mantendría la doble contención con Rice y Phillips, y arriba incluiría a Sterling, Kane y Foden, buscando amplitud y velocidad.

Recordar que justo ‘Die Mannschaft’ de Joachim Löw juega este mismo sistema, a diferencia de que los defensas teutones, como Hummels, ya no son tan veloces como antes. Inglaterra tiene el camino más amable. Y sobre todo, tiene el beneficio y la oportunidad de que dependen de sí para terminar levantando la copa en Wembley.

TIEMPO EXTRA

Los octavos de la Euro comienzan este sábado con el Gales-Dinamarca (11 am), seguido del Italia-Austria (2 pm), el domingo Países Bajos-República Checa (11 am) y Bélgica-Portugal (2 pm) cierran la jornada. Para el lunes Croacia-España (11 am) y Francia-Suiza (2pm) y finalmente, Inglaterra-Alemania (11 am) y Suecia-Ucrania (2 pm) definen la siguiente ronda.

