Periodista encuentra bebé perdido cuando preparaba reportaje de su desaparición

El lunes pasado en Palazzuolo sul Seni, Florencia, un niño llamado Nicola Tanturli salió de casa sin que nadie se diera cuenta. Días después, preparando un reportaje sobre la desaparición, el periodista italiano Giuseppe di Tommaso encontró al menor casi accidentalmente camino a la casa de la familia, donde entrevistaría a los familiares sobre el caso.

Policías, bomberos, voluntarios, socorristas y hasta un helicóptero participaban en la búsqueda del niño de 21 meses de nacido. Cerca de la casa de la familia, el día miércoles, Guiseppe, que trabaja en el canal italiano RAI, decidió bajar de su auto, porque dijo que ‘se sintió mal’. Fue entonces que, caminando, escuchó ruidos desde una cañada. "Empecé a gritar 'Nicola', pensando que podía ser el niño. Escuché 'mamá', 'mamá'", contó Di Tommaso. "Volví corriendo, detuve un coche de la policía y fueron a buscar al niño", agrega.

“Nicola asomó su cabecita entre la hierba alta y dijo 'mamá'. Comprobé que no estuviera herido. No tenía nada, sólo un pequeño golpe y unos rasguños. Luego me agarró por el cuello y lo llevé lentamente de vuelta a la carretera, con ayuda del periodista en el último tramo", dijo el policía Danilo Ciccarelli.

El niño fue encontrado a unos tres kilómetros de su casa y llevado de inmediato a un hospital, pero se reporta que su salid está fuera de peligro.

Il piccolo #Nicola è vivo, sta bene e ha riabbracciato la mamma. Queste notizie ci rallegrano. Grazie @_Carabinieri_ @emergenzavvf e tutti i volontari impegnati nelle ricerche. #NicolaTanturli pic.twitter.com/xcgDz8xKTk — Maria Rizzotti (@Maria_Rizzotti) June 23, 2021