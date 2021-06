AMLO designa a Carlos Torres como nuevo coordinador de Programas para el Desarrollo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario confirmó la salida de Gabriel García como coordinador de Programas para el Desarrollo, indicando que se trata de un relevo, pues decidió volver al Senado.

En ese sentido, López Obrador indició que el cargo lo ocupará ahora Carlos Torres, quien se desempeña actualmente como secretario técnico del gabinete.

EN CONTEXTO

Fue ayer cuando Gabriel García Hernández anunció que renunció a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, para regresar al Senado.

En entrevista, tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, quien era jefe de los servidores de la nación y de todos los “superdelegados”, dijo que tomó la decisión debido a que su suplente en la Cámara Alta, Alejandro Peña, se integrará a labores partidistas en Morena.

"Voy a regresar al Senado y habrá un nuevo coordinador, esperen la información oficial. Tomé la decisión de regresar al Senado", expresó.

-¿Es por los resultados de Morena en la Ciudad de México?, se le cuestionó.

-"No, no, en eso no tenemos nada que ver, lo que sí tenemos que ver es que se le dé continuidad al proyecto transformador, que se consolide la organización, pero ahora lo más importante es la vacunación y por eso fue el motivo de la reunión", respondió.

-¿Es personal?, se le insistió

-"Sí, es personal, y habrá una explicación, porque el senador suplente que está ahora, Alejandro Peña, se va a participar en Morena, como es el suplente no podemos dejar un espacio en el Senado de la República", refirió.