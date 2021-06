El coordinador de los programas del Bienestar renuncia en CDMX

El jefe de un ejército de 20 mil servidores de la nación y que tenía a su cargo un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos, Gabriel García Hernández, coordinador de los programas del Bienestar, renunció al cargo a dos semanas de las elecciones en las que Morena perdió diversas alcaldías y curules locales en la Ciudad de México.

Tras encabezar una reunión con los 32 superdelegados en Palacio Nacional, García Hernández informó que dejará el cargo para regresar a su escaño en el Senado.

Afirmó que tomó la decisión debido a que su suplente, Alejandro Peña, se integrará a labores partidistas dentro de Morena. "Voy a regresar al Senado y habrá un nuevo coordinador. Esperen la información oficial. Tomé la decisión de regresar al Senado", comentó.

¿Su renuncia es por los resultados de Morena en la Ciudad de México?, se le preguntó.

"No, no, no, en eso no tenemos nada que ver. Lo que sí tenemos que ver es que se le dé continuidad al proyecto transformador, que se consolide la organización, pero ahorita lo más importante es la vacunación y por eso fue el motivo de la reunión", expresó.

¿Su salida es algo personal?, se le insistió.

"Sí es personal y habrá una explicación, porque el senador suplente que está ahora, Alejandro Peña, se va a participar en Morena. Entonces, como es el suplente, no podemos dejar un espacio en el Senado de la República y regresamos", dijo.

Señaló que deja el cargo satisfecho por lo alcanzado y que se va con la conciencia tranquila. Además, García Hernández indicó que su intención es ayudar a los senadores con la agenda y los pendientes legislativos.

"Se tiene que continuar el proceso de transformación, seguir ayudando de abajo hacia arriba a la gente, eso es lo elemental (...) Si le va bien a la base de la pirámide de la población, le va ir bien a los que están en medio", aseguró.