Empleados mayores de 40 años en empresas en Saltillo reciben vacunan antiCOVID

Los trabajadores de empresas de la industria en Saltillo iniciaron la vacunación de personas mayores de 40 años en empresas. Los trabajadores que iniciaron su inmunización laboran en General Motors, Magna, Cinsa, Daimler, Mahle, Zapa, Yfong, Turk y Lennox los que recibirán el biológico de AstraZeneca.

La vacunación inicia hoy concluirá el sábado. "El objetivo es mandar brigadas a estas plantas y tratar de vacunar también a familiares de estos colaboradores que se encuentren en el rango de entre 40 y 49 años", dijo Martha Alicia Romero Reyna, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud .

La vacunación a la población abierta iniciará el próximo lunes, se informó que en breve se dará a conocer los puntos para la aplicación de las vacunas a las personas de la misma edad, pero en la población abierta. La funcionaria estatal indicó que el objetivo es mantener el trabajo coordinado para que quien acuda a estas sedes lo haga de una manera ágil y ordenada.

PODRÍAN PEDIR VACUNACIÓN A CHOFERES

La Federación de Trabajadores Transportistas, Similares y Conexos de la Región Centro de Coahuila, adheridos a la CTM, informó que podría pedir a los operadores de taxi la cédula de vacunación COVID-19.

Javier Hernández del Ángel, secretario general de la central regional de la Confederación de Trabajadores de México, indicó que debería ser obligatoria la vacuna contra el virus SARS-coV-2 para toda la sociedad.

Agregó que los operadores de automóviles de alquiler, por necesidad, deben estar inmunizados, pues suben muchos pasajeros y no saben si alguno está contagiado.

Indicó que los trabajadores del volante podrían ser contagiados y llevar el COVID-19 a sus hogares y a sus familias. Agregó que al finalizar la campaña nacional de vacunación, la central de choferes podría solicitar a los operadores la cédula de vacunación COVID. Explicó que por el momento no es posible pedirles el documento, porque aún y cuando los sectores de 60 y más, de 50 a 59 y de 40 a 49, "todavía hay gente (de esas edades) no aún no se vacuna".