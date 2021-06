Hospitales del Valle de México se saturan por casos de COVID-19

Luego de la reconversión de unidades médicas en la Ciudad de México, la página de disponibilidad hospitalaria del Gobierno capitalino refleja que en la Zona Metropolitana del Valle de México, en las últimas semanas, se registró un incremento en el número de centros sin disponibilidad de camas generales y de terapia intensiva para pacientes con COVID-19.

Mientras que el 27 de mayo se reportaron seis con alta ocupación, actualmente hay 14 sin disponibilidad de camas con ventilador y 11 unidades sin espacio en camas generales.

Al respecto, el Gobierno de la Ciudad de México tiene preparado un esquema para atender una mayor demanda en caso de ser necesario, aseguró José Alejandro Ávalos Bracho, director General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), quien precisó que hay un desfase en la disponibilidad hospitalaria de la página.

Explicó que dentro del esquema hay tres fases. La primera es la de habilitar 558 camas, la cual se aplica actualmente. "En la segunda fase tendríamos más de mil 100 camas y en una tercera fase más de 3 mil 200 camas".

De acuerdo con el mapa de hospitales con disponibilidad de camas de terapia intensiva, los que no tienen cupo son: del ISSSTE, el General Toluca; el Regional Adolfo López Mateos; el Regional General Ignacio Zaragoza; Fernando Quiroz Gutiérrez, el Hospital General de Tacuba y el 1 de Octubre.

Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional: el Campo Militar No. 1-A, 6/o Grupo de Morteros; el Hospital Militar de Zona, Campo No. 1-A, y el Campo Militar 37-B del Sexto Batallón de Fuerzas Especiales.

De la Secretaría de Salud federal, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

De la Sedesa: Hospital de Especialidades Belisario Domínguez y el General Balbuena; mientras que del Estado de México, el Centro Médico Toluca, del ISSEMYM, y el Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos.

Respecto a camas generales, las unidades que no cuentan con espacio son: Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, del Estado de México; el Hospital Militar de Zona Santa María Rayón; el Hospital General Toluca; el Campo Militar. No. 37-B. Hospital Militar de Zona Temamatla; el Belisario Domínguez, de Sedesa; el INER; el Regional Adolfo López Mateos y General de Tacuba, del ISSSTE, y el Hospital Militar de Zona, Campo No. 1-A de la Sedena.

Los centros con media ocupación son cinco en Unidad de Cuidados Intensivos: el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; los hospitales generales Ajusco Medio, de Tláhuac, Dr. Enrique Cabrera, y el Centro Médico 20 de Noviembre.

En cuanto a camas generales, los que presentan ocupación media son: el Centro Médico de Toluca, del Issemym; el Hospital General Ajusco Medio. y el de Tláhuac.