Rinden tributo a Armando Manzanero

Con la participación especial del tenor Fernando de la Mora, se llevó a cabo un emotivo homenaje al gran cantautor Armando Manzanero, durante el Quinto Concierto de la Temporada Allegro de la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila (OFDC).

Lo anterior bajo la batuta del director Natanael Espinoza, en un nostálgico concierto, donde también se contó con interpretaciones de María Grever, Agustin Lara, Consuelo Velázquez, entre otros.

Previo al evento, se transmitió una charla entre el tenor de La Mora y el maestro Espinoza, quienes manifestaron que es todo un privilegio pisar el escenario coahuilense después de 16 meses a causa de la pandemia.

Como presentación de la propia OFDC, el Teatro de la Ciudad "Fernando Soler" volvió a cobrar vida desde la primera del "Huapango Moncayo", donde los propios músicos pusieron el doble de energía a este regreso a los escenarios.

"Regresar a Saltillo, tierra muy especial en mi corazón por muchas razones, pero sobretodo porque aquí hay gente buena, porque les gusta la buena música, porque defiende la postura, porque aquí hay gente valiente que se parte el alma por defender la cultura y porque siga llegando la cultura a Coahuila", afirmó de la Mora.

"Esto ha sido duro pero es una gran lección para todos, y sobretodo quiero agradecer especialmente a esto (señalando un cubrebocas) porque me mantuvo alejado de esta enfermedad que ha cobrado muchas vidas, esto no es simpático, hay gente que cree que no es importante, yo si lo creí y aquí estoy, vivito y coleando", comentó previo a su actuación.

Y así fue como inició la primera parte de su presentación con un repertorio de Armando Manzanero, "Mía", fue el primer tema, donde el romanticismo y nostalgia predominó durante la noche.