AMLO rechaza espionaje a periodistas críticos de su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es falso que se investigue y se espíe a columnistas y a periodistas críticos de su gobierno, a quienes pidió que presenten pruebas y, en este caso, indicó, no sólo se iniciará una investigación, sino se despedirá a los funcionarios que realicen estos actos.

En la conferencia mañanera afirmó: "Es falso [el espionaje]. Ya hablé ayer de que vamos a tener una sección 'Quién es quién en las mentiras de la semana' y aquí vamos a dar a conocer, ya hasta la puedo inaugurar. A ver, ¿por qué no la pones -la noticia- y la inauguramos?, porque ya ven cómo parece coro, se ponen todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas.

El martes, el columnista Javier Tejado Dondé denunció que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, ordenó espiar a columnistas, y el periodista Raymundo Riva Palacio informó que desde Palacio Nacional se solicitó al Centro Nacional de Inteligencia investigar a Carlos Loret, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado y Salvador García Soto.

Este jueves, el presidente dijo que no tiene caso espiar a los columnistas, pues "son predecibles. Primero, nosotros tenemos principios, ideales, no somos como ellos ni como sus jefes. No vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho. Segundo, ¿qué sentido tiene?, ¿qué caso tiene, si ya sabemos que están en contra de nosotros?".

¿Se podría investigar estas acusaciones?, se cuestionó.

"Pero es que no tiene sentido, porque es falso. Es que este periódico se dedica a difamar y pertenece al hampa del periodismo, y en el hampa del periodismo hay, entre otras máximas, la calumnia, cuando no mancha, tizna".

Al señalar que el Instituto Reuters afirma que los medios en México afrontan frecuentes ataques de un presidente populista que los acusa de una cobertura injusta y corruptos, el Jefe del Ejecutivo federal contestó de manera irónica: "Si, pues si, un presidente malísimo, populista, comunista, autoritario, mesías, que persigue periodistas, que limita la libertad de expresión, que censura, algo nunca visto en México, y que además ya no les da dinero a los periodistas, es malísimo".