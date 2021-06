Legisladores demandan investigación a presunto espionaje contra periodistas por gobierno de AMLO

La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene una investigación inmediata sobre el presunto espionaje a periodistas y columnistas considerados por las autoridades como adversarios de la Cuarta Transformación.

La legisladora demandó que se indague a profundidad y de confirmarse estas prácticas, que se sancione a los responsables "de algo tan lamentable que además de ser ilegal, es inmoral".

López Rabadán subrayó que "es terrible pensar en un gobierno espía, (pues) el Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de espiarlos". Dijo que es necesario que el gobierno garantice la libertad de expresión, "que investigue y si eso es real, que se sancione a los responsables y que López Obrador deje en claro que no está en contra de la libertad de expresión ni de la libertad de prensa. Es una agresión literal esto que se está dando a conocer, es una agresión que busca limitar la libertad de expresión de los periodistas y de sus fuentes".

La vicecoordinadora de los senadores panistas sostuvo que no basta con que el Presidente diga que su gobierno es diferente y que no espía como se hacía en el pasado, ya que tiene que realizarse una investigación que aclare este asunto.

"El jefe del Ejecutivo se llama (Andrés Manuel) López Obrador y lo que haga su equipo de trabajo es responsabilidad del Presidente de la República, porque él ha nombrado a los titulares y a quienes toman decisiones desde el gobierno. No puede haber acciones que se hagan y él no conozca. No se puede salir por la tangente, no puede dar respuestas que terminan dándole la vuelta a la realidad", advirtió.

Recordó que en lo que va de este sexenio, al menos 39 periodistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados, y en lugar de llamar a la calma, a la mesura, a que se protejan los derechos humanos de los periodistas, el mandatario lo que hace desde las conferencias mañaneras es agredir, violentar, confrontar y estigmatizarlos. "Esa violencia se debe detener y debe ser él el garante de la libertad de expresión y de prensa" en el país, remarcó la senadora López Rabadán.

Añorve Baños pide abrir investigación y "no hacer acusaciones al aire y sin pruebas"

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños se pronunció a favor de que se realice una investigación a fondo las denuncias de periodistas sobre presuntos actos de espionaje en su contra por parte de funcionarios del Gobierno Federal, pidió no descalificar a los denunciantes y los medios, pero también "no hacer acusaciones al aire y sin pruebas" porque se afecta a instituciones importantes.

En entrevista apuntó que "se debe abrir una investigación, si ya hay quien denuncia esto no sobra una investigación, pero tampoco se pueden buscar culpables mediáticamente ni en la Secretaría de la Defensa Nacional ni en la Secretaría de Seguridad Pública".

Consideró un error acusar a dos instituciones importantes del país, "pero una investigación no sobra. Pero que tampoco se esté culpando a nadie sin fundamento, pero darle su lugar a quien presenta este tipo de denuncias, de lo que consideran ellos espionaje hacia su persona".

El también secretario de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, sobre la respuesta del presidente López Obrador de descalificar estas denuncias, dijo que no se debe menospreciar a los denunciantes, "pero tampoco adjetivizar a quien supuestamente realiza estas viejas prácticas".

Indicó que para evitar esta situación "una investigación no sobra" al tiempo que indicó que el marco legal vigente es claro en torno a la prohibición de realizar cualquier tipo de intervención telefónica o espionaje a periodistas.

"Lo que se requiere es darle tranquilidad a quienes hacen esa denuncia y que tampoco se descalifique a quienes se supone están realizando estas prácticas. Hay que cumplir con la ley y punto", señaló Manuel Añorve.