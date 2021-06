Adolescente es arrojada desde un balcón por tres hombres que habían abusado de ella

El suceso ocurrió en Mathura, India, cuando una joven de 17 años de edad fue arrojada desde un balcón por tres hombres que supuestamente la habían acabado de abusar sexualmente tras varios meses de haberla acosado.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que la víctima impactó el suelo y varios transeúntes se acercaron para ayudarla mientras que dos hombres son vistos huyendo de la escena.

El portal Independent.uk reportó que la joven sobrevivió a la caída pero se fractura la médula espinal en el proceso y se encuentra inconsciente en un hospital y que el padre de la víctima nombró a tres de los presuntos responsables, a quienes también los acusó de que llevaban mese acosando a su hija.

La periodista Anuja Jaiswal reportó a través de Twitter que hasta el momento dos personas han sido arrestadas.

A 17-year-old girl #thrown down from the terrace of her second floor house in #Mathura by 3 youths who had been harassing her for the past one year. The victim in the hospital with fractured spinal cord. @mathurapolice @Uppolice @adgzoneagra pic.twitter.com/gtJTjClEbq