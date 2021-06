Joven creía que uno de sus gatos estaba enfermo, hasta que descubrió la verdad

Serena Morlock, de 22 años, entró en pánico cuando vio en el suelo de su casa lo que creía era una tenia que asumió alguno de sus gatos había defecado o vomitado, así que acudió las redes sociales por ayuda.

Más tarde la joven descubrió su error, pues lo que creía era un gusano, eran unas papas curly que su novio Danny había comido de almuerzo, recuenta el diario Mirror.

“Mis gatos son como mis hijos, así que entré automáticamente en modo mamá, preocupándome de si mis gatos estaban bien. Preguntándome de cuál venía. Empecé a enloquecer. Pensé que era un gusano de estómago. Un par de días antes me había dado cuenta en el grupo de veterinarios que el perro de alguien había vomitado un gusano, así que pensé en eso. Cuanto más lo miraba me di cuenta de que era un frito rizado y luego vi todos los comentarios. Me sentí avergonzada por unos minutos”, explica.

"Danny comió Arby's para almorzar y pidió papas fritas rizadas, pero ni siquiera se me pasó por la cabeza en ese momento. No alimentamos a los gatos con comida normal, así que uno debe haberla sacado de la bolsa o se le cayó. Después de un tiempo, pensé, 'esto es gracioso'. Me gusta reírme de mí misma cuando las cosas van mal porque eso lo mejora. Me sentí tan aliviada. Mis gatos son mis hijos, así que si algo sale mal me sentiría muy mal por ellos, así que me sentí tan aliviado de que no tuviera nada que ver con ellos”, agrega.