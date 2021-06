‘La mujer que supuestamente dio a luz a diez bebés, miente’, dicen autoridades

Hace unos días, Gosiame Thamara Sithole, una sudafricana de 37 años, causó revuelo al asegurar que había dado a luz a diez bebés, sin embargo, las autoridades locales han estado investigando su caso y aseguran que la mujer mintió y que en realidad ni siquiera estuvo embarazada.

“Ninguno de los hospitales de la provincia, públicos o privados, tiene registro en sus instalaciones de dichos partos. Los médicos han establecido ahora que la Sra. Sithole no dio a luz a ningún bebé últimamente. También se ha establecido que no ha estado embarazada en los últimos tiempos”, lee el comunicado emitido a través del portavoz Thabo Masebe, cita el New York Post.

Cuando la noticia del supuesto parto se hizo viral, el gobierno de la provincia de Gauteng comenzó a investigar para verificar el reporte inicial del medio local Pretoria News. Cuando finalmente encontraron a Sithole, pues ni su esposo había podido contactarla, la llevaron el 18 de junio a un hospital en Tembisa a evaluación psiquiátrica de 72 horas, que se alargó a una semana. Refiloe Mokoena, abogada de la mujer, dice a su vez que su clienta se encuentra en el hospital contra su voluntad.

Las autoridades de Gauteng ahora planean demandar al editor de Pretoria News, Piet Rampedi, y a Independent Media por un segundo reportaje sobre el ‘nacimiento de diez niños’, en que se sugería que ‘hubo un encubrimiento’ por parte del gobierno local al retener a Sithole.

Rampedi por su parte ya se disculpó, diciendo: "Aunque mantengo el hecho de que Sithole estaba embarazada, algunos aspectos de la historia podrían haberse tratado de otra forma. ¿Podría haber manejado la historia mucho mejor? Sin duda. Especialmente el proceso de verificación". “Lamento el daño a la reputación que las secuelas de la historia han causado para el grupo, la empresa y mis colegas en general”, escribió en un correo electrónico compartido por News24. También reveló que no realizó una investigación más a fondo porque ‘era amigo de Sithole y confiaba en su palabra’. “[Los padres] no tenían ninguna razón para mentirme sobre el embarazo. Para mí, fue una historia de celebración. Por lo tanto, nunca exigí una prueba documentada del embarazo, como escáneres y tarjetas de la clínica, por ejemplo, como haría normalmente con una historia de investigación”, explicó.