Paramédico de corazón, una noble vocación; José Alfredo Ibarra habla de su experiencia en Cruz Roja de Saltillo

Si hay alguien que conoce la vocación, son los paramédicos, quienes sin importar de quién o quiénes son, ellos acuden a auxiliar ya sea a una simple accidente casero o incluso a una guerra, porque la sed ayudar acaba con todo, incluso con el miedo de perder la vida al acudir a un servicio.

José Alfredo Ibarra Saucedo, quien desde hace 26 años labora como paramédico en Cruz Roja Delegación Saltillo, y desde el primer que se enteró de la convocatoria, no dudo ni un segundo en acudir, pues el salvar vidas y ayudar al prójimo, siempre será su mejor recompensa.

SU INICIO

Las casualidades no existen, pues desde muy joven traía la "espinita" de ayudar a los demás, y desde la primera vez que escuchó sobre la formación de paramédicos en la humanitaria institución, jamás dudo en ser parte de ella.

Todo empezó hace 26 años, mientras laboraba en una empresa donde manejaban cursos de primeros auxilios y brigadas, cuando junto con el grupo de amigos con los que formaba parte de la brigada, escucharon la invitación de Cruz Roja para integrarse a este equipo de socorristas.

Recuerda que salió de su trabajo un sábado por la mañana, pues estaba en el turno de la noche, y fueron a preguntar por el curso, ahí mismo les proporcionaron toda la información que requerían, al final solo él se decidió a tomar el reto.

"A partir de ahí me fue gustando el trabajo, y todo lo que hace la institución. Yo empecé en Saltillo en 1995, trabajando, estudiando y haciendo otras cosas, nos fuimos quedando dentro de la institución. Ha sido una gran oportunidad el poder colaborar y ayudar en todo lo que se pueda en todos los programas que trabaja la Cruz Roja", relató orgulloso.

En aquella época los accidentes automovilísticas estaban a la orden del día, pero también comenzaron a incrementarse los suicidios, y fue justamente uno de esos sus primeros servicios, mismo que lo impactó, pues era el primero que atendía.

"Fue evaluar y valorar a una persona que ya no tenía vida, fue por ahorcamiento, son cosas que en aquel momento no teníamos tanta experiencia en hacer ese tipo de evaluaciones, por eso son cosas que te quedan marcadas para toda la vida porque jamás lo habías visto, no te imaginabas que la gente se pudiera quitar la vida así, sin una razón", comentó.

Aunque no todo es tan malo, pues si hay algo que a l le causa satisfacción, es el ayudar a atender nacimientos, a la fecha ya suman más de 20 alumbramientos en los que participó.

"Cada experiencia en Cruz Roja ha sido la mejor, te cambia la vida para mejorar como persona, para poder seguir transmitiendo todas esas cosas que aprendes y haces principalmente a las nuevas generaciones, entonces yo creo que una de las mejores experiencias que podemos adquirir es el conocimiento", afirmó.

Por su mente jamás ha pasado la idea de retirarse, pero en más de dos décadas de servicio ya experimentó desde la tristeza y melancolía, hasta el miedo a una circunstancias poco usuales.

"Siempre tratas de resolver lo mejor que se puede las situaciones, y hay ocasiones que las personas no lo permiten, o te dificultan tu trabajo, tú lo haces con la mejor intención, pero aveces te topas con gente que te quiere hacer muy difícil la atención y pues dices entonces me retiro porque la gente no permite. Yo nunca he pensado en retirarme, al contrario, esas pequeñas situaciones son las que te hacen ser más firme e impulsarte a seguir adelante", expuso.

EXPERIENCIAS DE PELIGRO

Una de las experiencias que jamás olvidara es aquella época donde los índices violencia a causa de los grupos de delincuencia organizada eran altos.

"Podríamos decir que sufrimos un secuestro por decirlo de alguna manera. Estábamos al interior de un domicilio atendiendo a una persona cuando llegaron algunos 'actores de la violencia' y recibimos amenazas directamente con armas. Eso es algo que no le deseo a ningún compañero que lo viva, es algo difícil. No propiamente lo vería como mi peor experiencia, es quizás solo de los servicios de muy alto riesgo, y es cuando uno siente el miedo, todo el tiempo creo que tenemos miedo, pero hay algunas ocasiones en las que definitivamente no sabemos que hacer, es algo que te impacta", recordó el socorrista.

LABOR SOCIAL.

El ser paramédico no solo es acudir a auxiliar, ya que en la humanitaria institución hay una enorme labor social, donde la participación de niños, adolescentes y jóvenes es importante, pues no solo conocen la satisfacción de servir, también refuerzan sus valores.

Desde hace diez años, Ibarra Saucedo encabeza la Coordinación de la Juventud, su misión es brindar servicios asistenciales a las comunidades, para ello, trabaja con jóvenes desde los ocho hasta los 18 años de edad.

"Se dedican a hacer labor asistencial en comunidades, trabajamos con niños y adultos mayores con distintos programas. Este es un trabajo que me gusta hacer porque trabajas con los jóvenes, siempre decimos que ellos son el futuro, por lo que importante enseñarles lo mejor que se puede los valores a las nuevas generaciones", indicó.

Otra de las área donde colabora es en la de capacitación, una de sus funciones principales es trabajar con el reforzamiento de valores, y la otra parte es la de disciplina, así como en el acondicionamiento físico.

"No requerimos de paramédicos que estén súper fuertes o poderosos, pero sí de mente sana, y una de las partes que nos genera estar bien físicamente y sanamente es el poder hacer ejercicio, eso te genera un cambio muy importante en actitudes", afirmó.

Su vocación por servir es infinita, nada los detiene, ni siquiera una pandemia como el COVID-19, y en ese sentido comentó que en la actualidad son 90 personas de base, más los voluntarios.

A pesar de que se registró una deserción de voluntario por este motivo, lo cual es entendible, no se dieron por vencidos, por lo que hicieron un doble esfuerzo para ayudar a quien más lo necesitara, destacando que siempre, tal y como lo ha hecho Cruz Roja a nivel internacional, con las medidas necesarias para proteger a todos los voluntarios.

NO PIENSA EN EL RETIRO

Implementar más proyectos a beneficio de la población, es parte de los proyectos que le gustaría implementar a futuro, además de concretar los que ya están en puerta, pues la palabra "retiro" no esta en su mente.

"Amo la labor que hago, es un trabajo en el que hoy afortunadamente recibes una remuneración, te da la satisfacción de que haces lo que te gusta y que llegaste aquí por convicción, no fue algo impuesto, entones a futuro quiero seguir apoyando a más gente y hacer más proyectos como los que se están haciendo.

No me veo lejos de Cruz Roja porque mentalmente y físicamente me siento hábil para seguir desarrollando algunas actividades. Quereremos seguir apoyando a las nuevas generaciones, que es algo muy importante", dijo con orgullo José Alfredo.

DÍA DEL PARAMÉDICO

"Honor a quien honor merece", ya que cuando se trata de una emergencia, donde la diferencia entre la vida y la muerte depende no solo del tiempo, también de la atención, conocimientos y destreza, son características que tienen paramédicos de Cruz Roja, y por tal motivo es una institución que desde hace varias décadas inspira respeto y confianza a la sociedad.

Cada 24 de junio se conmemora el Día del Paramédico, fue en 1959 cuando surgió esta celebración tras la batalla de Solferino, donde Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, junto con un grupo de voluntarios, contribuyeron a brindar alivio a los soldados heridos.

Por lo anterior, se asignó esta fecha con el objetivo de reconocer la labor que prestan paramédicos y socorristas aquellas víctimas de un servicio común, hasta aquellas que se encuentran en medio de una guerra o desastre natural.