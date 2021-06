Los treintañeros se preparan para la vacunación con memes

Desde el día de ayer la página web de la Secretaría de Salud, abrió el registro para las personas que se encuentren entre los 30 y 39 años de edad.

Recordando a íconos de la cultura pop, series de los 80 y 90, promociones, diversos juguetes y aparatos electrónicos, aquellos que ya califican para su registro bromearon con memes al imaginarse su experiencia en la fila de vacunación.

Por otra parte, tampoco faltaron las reacciones de los veinteañeros que se muestran deseosos porque llegue su turno de recibir la vacuna.

Los de 30 no necesitan llevar su CURP, con que lleven su vasito de los Tiny Toons les aplican la vacuna pic.twitter.com/iriynCAym2

Me he registrado para mi vacuna en los de 30 y +, ya me vi llegando por mi vacuna. pic.twitter.com/PBLRVyt514