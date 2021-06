¿Cuántos chocolates M&M’s es posible apilar sin que se caigan?

Will Cutbill, de 23 años, de Solihull, Inglaterra, se ha hecho acreedor a un peculiar récord Guinness, al lograr apilar 5 chocolates M&M's sin que se caigan.

El británico dijo que le tomó horas de intentos antes de poder romper el récord mundial y que durante mucho tiempo había soñado con lograr que su nombre apareciera en el Libro Guinness. Fue hasta que llegó la pandemia por COVID-19 que decidió hacer realidad su sueño.

"Fue durante el tercer encierro en enero. Estaba en la sala de estar, comiendo una bolsa de M&M, y estaba increíblemente aburrido, y decidí ver cuántos de ellos podía apilar uno encima del otro", dijo Cutbill a Birmingham Live.

"Empecé a pensar, me pregunto si hay un récord mundial para esto, así que lo busqué en línea y descubrí que lo máximo que alguien había apilado era cuatro", explica.

Luego de filmarse por horas, intento tras intento, por fin consiguió colocar cinco chocolates, uno sobre el otro. "No es algo que normalmente me hubiera tomado el tiempo para hacer, especialmente ahora que el sol brilla y los pubs han vuelto a abrir, pero en ese momento, no había mucho más que hacer, así que parecía un tiempo bien gastado", dijo.

Silvio Sabba de Italia y Brendan Kelbie de Australia, tenían el registro de cuatro M&M's, pero ahora el certificado ha sido oficialmente pasado a Cutbill "Cuando finalmente logré apilar cinco M&M’s, estaba absolutamente extasiado. Pensé, 'Oh, Dios mío, de hecho lo hice'. Cinco M&M’s no parece mucho, pero fue casi imposible de hacer. Así que me quedé satisfecho cuando lo logré. Pensé en intentar seis, pero no hay ninguna posibilidad. Cinco fue bastante difícil".

