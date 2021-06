Lápida se hace viral por su forma de tiburón

Según BirminghamLive, ‘Burials and Beyond’, una cuenta de Twitter dedicada a mostrar las cosas más curiosas y extrañas que se pueden encontrar en cementerios, hizo el hallazgo. "Esta tumba de tiburón absolutamente brillante marca el lugar de descanso del veterano de la guerra de Corea, Lester C. Madden", lee su tuit, revelando que el hombre murió en 1993.

La peculiar lápida se encuentra en el cementerio de Allegheny, Pittsburgh, recoge el Daily Mail, y la forma de tiburón que tiene parece estar asombrando y encantando a internautas, sean fans o no de la icónica cinta hollywoodense de 1987.

This utterly brilliant shark grave marks the resting place of Korean War Veteran, Lester C. Madden. A Jaws superfan, he chose to spend the rest of eternity beneath the Great White's jaws. You can find his grave at Allegheny Cemetery, Pittsburgh. - Pittsburgh Orbit pic.twitter.com/HopHcTAm6W