AMLO asegura que no dejará pendientes ni obras sin concluir

? jajaja miserable, no va a dejar nada pendiente, porque no ha hecho NADA! bueno, si ha hecho algo, echarle la culpa del caggadero de su gobierno a peña y calderón, para eso sí ha sido un experto ?

Celticolake

Hoy, 9:18 am

publicado por: Jorge Zapata

Los resultados hasta el momento del KKS y su 4ta putrefacción: Mas violencia, mas corrupción, impunidad.(Shienbaum, Ebrad, MArio Delgado, Macedonio), mas feminicidios, no se ha encarcelado a ningún expresidente, tampoco a ningún criminal importante ( de hecho los sueltan, o los hacen miembros de su partido Cienfuegos, Ovidio, barttlet, Macerdonio), economía jo dida,, menos inversiones, nepotismo en gobierno, cientos de miles de muertes por NO plan de pandemia, niños con cáncer sin medicamentos, narco gobierno, mentiras, opresión a la prensa que no le besa el cu lo, opresión a la clase productiva, mas probreza, desigualdad, proyectos pen dejos, privilegios a CFE y PEEMEX empresa ratas y corruptas etc etc etc

