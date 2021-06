Extorsionado tres veces en seis meses

En tres ocasiones le sembraron droga, solo en una ocasión lo consignaron, además del robo del dinero, celulares y otra pertenencias, es la pesadilla que en menos de seis vive a quien llamaremos Jonathan, pues por estar "fichado", teme por la seguridad de su familia.

Recordó que todo empezó a mediados de marzo del 2021, justamente luego de cobrar un dinero que le debían, cuando un vehículo de Fuerza Civil lo detuvo, de inmediato le pidieron que se bajara y a la vez lo cuestionaron por la droga, que en donde la tenía.

"Total, me engancha un policía, quería bajar a la fuerza a mi esposa, yo me negué, pero él me dijo que si no me iba a meter unos 'chingazos', buscaron los oficiales en todo el carro, en mis ropas, pero el oficial mete la mano y saca una bolsa de cristal y le dice a mi esposa mire, y dice que no es distribuidor, mi esposa le dijo que me checaron dos oficiales, como es posible que usted se la venga encontrando", explicó.

Añadió que luego de lo ocurrido le pidieron 5 mil pesos para dejarlo ir, él les manifestó que no los tenía.

"Él me dijo tu sabes, si no vamos a consignar el carro y a ti. Me llevaron por la Guayulera, a mi esposa le pidieron 7 mil y 2 mil pesos más para que se los depositaran en una tarjeta de Saldazo, los depositó y aun así me consignaron, me pusieron 48 horas ante el juez, y salí, eso fue a finales de marzo de este mismo año", platicó.

SEGUNDO INCIDENTE

A mediados de mayo entraron a un negocio que tenía al oriente de la ciudad, y a pesar de no contar con una orden de cateo, destruyeron todo lo que encontraron a su paso, además de quitarle 3 mil pesos y un celular.

"En el lugar había una jovencita menor de edad y uno de los oficiales le dio una nalgada, se vienen contra mí y me dicen mira todo lo que traías, eran unas 20 grapas de cristal, yo le dije tu bien sabes que no traía nada", sostuvo.

Posteriormente, se llevaron su carro y a él, y al arribar a unas ladrilleras, se pararon los oficiales en el camino y le preguntaron que como se quería arreglar.

"Yo le dije la lana ya me la quitaste, me bajan y me dice que de aquí en adelante cada vez que me vea le voy a tener que dar dinero, que me tengo que reportar, y le dije que ahora resulta que me tengo que reportar por trabajar, me dijo si quieres, te estoy haciendo un favor, pero cual favor si me están robando, además del dinero y el celular me quitaron unos cigarros y toda la morralla que tenía", platicó.

SIGUIÓ LA PESADILLA

Luego de lo ocurrido, pensó que por fin descansaría de la pesadilla que vivió, pero no fue así,

A finales de mayo entra de nuevo elementos de Fuerza Civil a su negocio, y de nuevo desordenaron todo a su paso, uno de los oficiales le preguntó por la droga, pero él, tal y como ocurrió las dos veces anteriores, negó tener algún tipo de narcótico.

"Yo tenía un plato donde estábamos comiendo papas, vació una bolsa y me dice mira todo lo que traías, yo le dije que no frieguen, advirtió que me iban a consignar, que sacara todo lo que tenía en la bolsa", relató.

Indicó que cuando lo consignaron le quitaron 4 mil pesos, su celular, una cadena de plata con dije, las llaves de su carro, sus lentes, un cinto y las agujetas de los tenis, efectivo y artículos que hasta el momento no le han devuelto porque no los encuentra, según le indicaron.

"Fui a las oficinas de la Policía del Estado, levante un acta, luego fui a la 'procu' que está en el mismo lugar, y hasta ahora no me han resuelto nada. Aquí los policías estatales son los que más droga traen, es lo que le digo al de jurídico, aquí a los que deben de checar es a los policías, ellos son los que traen la droga", advirtió.

Manifestó que en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de todos los que estaban detenidos nadie traía droga.

"Ya estando ahí, uno se destapa, pero resulta que nadie tenía nada, a todos les habían sembrado grapas, algunos admitían que si vendían, pero al momento de la detención ellos no tenían nada, o solo eran consumidores", expuso.

Recordó que esta última vez estuvo 48 horas en el COE, y luego lo mandaron a prisión 24 horas, y tiene que pagar 9 mil.

SIN DEVOLUCIÓN

Insistió en que no le han devuelto sus pertenencias, salió un lunes a las 18:00 horas del COE, en el lapso de 9 de la mañana a 9 de la noche puede ir acudir a recoger sus pertenecías, fue al día siguiente y le dijeron que no están, culpó al oficial que le recibió sus pertenencias y este a su vez, responsabilizó al del otro turno.

"En total me han robado como 16 mil pesos y tres teléfonos, les gusta la lana, mejor pónganse a chambear, ya me tienen ubicado por el número de concesión y placa, yo le decía al de jurídico que me dé algo para que no se me acerquen, él me dice que si entran a mi casa o negocio, yo puedo agredirlos porque no traen una orden, la cual en ninguno de los tres casos la tenían", puntualizó.

Recalcó que la policía en general esta para cuidar a la ciudadanía, sin embargo cuando la ven les da miedo.

"Yo le respondí al de jurídico que si él me dice que puedo hacer lo que quiera si ellos entran sin orden, pues yo tengo gente, amigos pandilleros, ellos no traen cuchillos, traen machetes, los de barrio siempre traen machetes, y van a entrar y los vamos a tasajear o va a pasar una tragedia nada más porque él no hace nada, le cuestione si eso es lo que quiere, y obviamente lo negó, yo tampoco lo quiero", destacó.

"Hasta ahora no me han regresado nada, la señorita que está en la 'procu' me dijo que consignan por la droga que traes, pero ahí la droga no llega, en mis pertenecías pusieron todo lo que yo traía que era la Cadena, el dije, la llave del carro, el celular no lo dejaron, ni el cinto ni las agujetas, y me dijo que ahí también debe de consignar la droga, pero esa nunca llega", indicó.

Rememoró que la primera vez le dijeron que lo iban a consignar por consumo en vía pública; la segunda vez no lo consignaron porque le quitaron tres mil pesos y el celular; la tercera ocasión si lo consignaron y le pusieron 26 gramos grapa, fue por posesión. La guardia le pidió que no declare, le lee dos o tres artículos, y le puso una multa de mil pesos, $500 los pagará en este mes, y el resto en julio.

"Para mi sinceramente la policía es un asco, no todos, pero si la mayoría, ya estoy cansado de que siempre me estén quitando el dinero, me roben el teléfono, a las corporaciones solo les cambian el nombre pero son las mismas personas. ¿Me van a estar pidiendo dinero cada vez que me vean? Eso ya es extorsión, pero aquí la autoridad no hace nada", concluyó.

Denuncia

