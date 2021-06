Ricardo Monreal lamenta salida de Irma Eréndira Sandoval del gabinete de AMLO

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, lamentó la salida de Irma Eréndira Sandoval del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador como secretaria de la Función Pública, además que pidió no hacer "leña del árbol caído".

En entrevista en el Senado, en el marco de la reunión de legisladores de Morena con su presidente, Mario Delgado, el senador Monreal dijo que no le alegra la salida de Irma Eréndira Sandoval, más allá de que hayan existido diferencias con ella.

"Me parece que ella es una mujer valiosa, nunca me alegran las salidas de compañeros y le deseo que le vaya muy bien. Tengo una muy buena opinión como investigadora, como política, como mujer de ideas, como mujer congruente en su lucha social y en su lucha política", declaró el coordinador de los senadores de Morena.

"Yo no haré leña del árbol caído, lo lamento porque me parece que es una mujer valiosa y es una mujer congruente y le deseo suerte a Irma Eréndira Sandoval y a su futuro en el país", agregó.

"No hay que alegrarnos cuando un compañero sale del equipo del Presidente; al contrario, hay que mostrarnos solidarios con ella, porque todos estamos en la misma condición cuando ya no representas o cuando ya no formas parte de tener otros horizontes, pero a ella le irá bien", dijo.

Expuso que el Senado tiene que ratificar el nombramiento de Roberto Salcedo como nuevo secretario de la Función Pública.