Carlos Slim se reúne con AMLO y Claudia Sheinbaum para hablar sobre Línea 12 del Metro de la CDMX

Celticolake

Hoy, 4:48 pm

publicado por: Jorge Zapata

Es que hay que ponerse de acuerdo lo del METRO L-12 para echarle la culpa a alguien mas o a algo fortuito para seguir protegiéndolos, es decir, hay que quedar en impunidad pero que no se les escape ningún cavo, todos corruptos, impunes y de acuerdo no vaya ser que la prensa maldi ta que busca la verdad sospeche, o los ciudadanos y familias de las victimas se pongan a criticar y pedir cuentas y justicia. No todos son chairos ni prensa vendida para estar de lame huevos

