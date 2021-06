Boy Scouts son estafados por un Airbnb falso en Florida

Un grupo de Boy Scouts de Georgia, en Estados Unidos, acudió a redes sociales para contar que fueron estafados por Airbnb falso en Florida.

El líder scout, Scott Mulkey, reservó dos casas en los Cayos de Florida a través de Airbnb para las tropas 5506 y 506 del noreste de Georgia. La idea era que él y los 23 niños con quienes viajaba pudieran practicar esnórquel, pescar y acampar. Sin embargo, cuando llegaron a la dirección del sitio que reservaron, descubrieron que no había nada, ni una casa. "No hay buzón. No hay nada allí", dijo Mulkey a WSVN.

“Se supone que es una casa nueva cerca de la playa. ¿Qué es exactamente lo que se supone que debemos alquilar? Explícame, ¿cómo no es esto un fraude? No hay hogar aquí. Aquí no hay ninguna dirección. No hay absolutamente nada", comenta en el video compartido.

“Este tipo de situación es extremadamente rara, pero cuando sucede, tomamos medidas para proteger la integridad de nuestra plataforma. Con ese fin, estos listados se han eliminado y todos los hosts asociados se han suspendido en espera de una mayor investigación", declaró sobre el incidente un portavoz de Airbnb.

Ahora los scouts tienen créditos para futuras estancias; y sobre su dilema al momento, al menos encontraron habitaciones disponibles en hoteles cercanos.