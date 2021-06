Conductora italiana ‘enseña de más’ durante transmisión

La conductora Italia Paola Ferrari se está haciendo viral por accidentalmente ‘mostrar de más’ frente a la cámara durante una transmisión televisiva.

Ferrari, que se encuentra cubriendo la Eurocopa 2020, aparece en pantalla con un vestido negro y las piernas cruzadas. En un momento, cambia el cruce de sus piernas, dejando su ropa interior al descubierto, si bien varios internautas insisten que no llevaba ropa íntima puesta y que hasta puede verse un tatuaje en el interior de su muslo; de ahí que la escena y Ferrari misma sean comparadas con Sharon Stone y su cruce de piernas ‘revelador’ de la película ‘Basic Instinct’, donde el personaje en efecto, no lleva nada de ropa bajo su vestido y cruza las piernas para dejarlo en evidencia, recoge el New York Post.

Ferrari a su vez niega estas teorías. "Les puedo asegurar que no tengo una mariposa tatuada, no vuelo tan alto", dijo. “En fin, el video viral parece un poco exagerado, presenté dos tardes CON pantalones. Sharon Stone no llevaba ropa interior en esa escena. Yo, en cambio, prefiero proteger la salud y la higiene”, declaró.