‘Tiktoker’ causa extrañeza con su remedio casero para dormir: agua de lechuga

Una ‘tiktoker’ está causando revuelo con un video en que asegura que su remedio casero para conciliar el sueño en infalible, agua de lechuga.

La influencer de belleza conocida en redes sociales como Shapla, documentó recientemente su supuesto exitoso truco, y que acumula más de 7 millones de vistas. En el clip, Shapla lava una lechuga, la coloca en una taza, vierte agua hirviendo, agrega una bolsa de té de menta y deja reposar por 10 minutos, para luego quitar los ingredientes y beber el líquido, recoge el New York Post.

En subsecuentes actualizaciones, la mujer filma sus reacciones en tiempo real. Inicialmente, por ejemplo, dijo: "Actualización: me siento un poco somnolienta, no muy somnolienta, como un golpe de gracia, pero sí me siento un poco somnolienta". En una segunda actualización, Shapla compartió que comenzaba a sentir los ojos pesados.

Luego de afirmar que su experimento funcionó, la historia se hizo viral, con el hashtag, o etiqueta, #lettucewater.

Expertos por su parte afirman que el proceso más probablemente tiene simplemente un efecto placebo. "Si espera que funcione, probablemente se sentirá más somnoliento", dijo a Insider sobre esto, Marie-Pierre St-Onge, profesora asociada de medicina nutricional y directora del Centro de excelencia del sueño en el Centro médico Irving de la Universidad de Columbia.