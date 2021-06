Mujer mantiene vivo el recuerdo de su madre gracias a Google Maps

“Miro la antigua casa de mi madre en Street View de Google Maps, la casa donde crecí. Dice ‘Imagen capturada en mayo de 2009’. Hay una luz encendida en su dormitorio. Todavía es su casa, ella todavía está viva, todavía la estoy visitando cada pocos meses en el tren a Bodmin Parkway”, escribió Sherri Turner en su cuenta de Twitter.

Su madre falleció hace unos cuatro años, por eso poder ver la casa como si su madre aún estuviera ahí, con la función Street View, es tan especial. Que la luz esté encendida lo convierte en "un poco más algo con lo que sientes que te has topado en lugar de algo que has hecho que suceda", le dijo Sherri a Recode.

“Tomo una Serigrafía de la casa, con la luz encendida, porque no durará para siempre, y un día la camioneta de Google volverá a bajar por esa calle y reemplazará su casa con la de otra persona y aunque puede haber una luz encendida en la ventana no será ella", comenta en su serie de tuits.

I look at my mum’s old house on Google maps street view, the house where I grew up. It says ‘Image captured May 2009’. There is a light on in her bedroom. It is still her house, she is still alive, I am still visiting every few months on the train to Bodmin Parkway,