Sigue investigación de funcionario

La Fiscalía General del Estado informó que aún se encuentra en proceso de concluir la segunda carpeta de indagación que se tiene contra el funcionario municipal por acusaciones de violencia de género, quien en pasados días pidió separarse del cargo, mientras concluyera el proceso.

De acuerdo con el fiscal general, Gerardo Márquez, en relación a la segunda acusación que mantiene por parte de una mujer por violencia de género, informó que los hechos aún se encuentran en indagación, por lo que será más delante que se determine si hubo la existencia de un delito o no. No obstante, el caso podría concluirse a través de una salida alterna, donde haya acuerdos por ambas partes y no se llegue a una sentencia condenatoria.