La Ibero Torreón: misión y realidad

Recién concluida la ceremonia de cambio de rector en la Ibero Torreón comienzo a escribir este texto. Si para la institución se trata de un cambio de estafeta estipulado en sus ordenamientos, para la misión asumida por los jesuitas en La Laguna se trata de un paso extraordinario: por primera vez la Ibero Torreón tendrá como rector a un laico y no a un jesuita. Este hecho invita a la reflexión acerca de varios temas, entre ellos, el papel del laicado en las instituciones católicas, la tarea de la universidad jesuita hoy y el contexto universitario de La Laguna.

Como el propio superior provincial de los jesuitas en México lo señaló en su alocución, el número de jesuitas es insuficiente para asumir tareas antaño asignadas a uno de entre ellos, por ejemplo, la dirección de sus instituciones educativas. Recurrir a la colaboración con el laicado es una necesidad, pero sobre todo un paso hacia un modo de hacer misión y hacer iglesia más horizontal y genuino. Es un paso de confianza, pero también un paso de aprendizaje. Tres de las obras misionales jesuitas en La Laguna han asumido como posible y fructífero que laicos y laicas dirijan esas obras, ya pasó en Casa Iñigo, la Escuela Carlos Pereyra y ahora en la Ibero. Para la Iglesia no debe ser un dato menor y pienso que allí se encuentra la semilla de una recuperación del origen de la comunidad eclesial, donde mujeres y hombres movidos por una misma fe construyen aportando desde los dones personales y no desde la posición sacramental de cada uno. Es revelador en este contexto que una mujer, por cierto, lagunera, hay sido elegida por los jesuitas en México para encargarse de su Asistencia para la Educación, es decir, la de coordinar y mantener el espíritu ignaciano de todas sus instituciones en el país.

En cuanto a la tarea de la universidad jesuita hoy, el nuevo rector, Juan Luis Hernández, compartió su visión a partir de una proposición angular retomada del pensamiento del jesuita Ignacio Ellacuría, masacrado en su propia casa junto con sus hermanos en El Salvador: la primera asignatura de la universidad es la realidad. Es una frase tan inspiradora como problemática puesto que la realidad no es un dato que aparezca desnudo y pleno frente a nuestra vista, sino que implica la movilización radical del rasgo humano por excelencia: la inteligencia. Por eso es tan propia de la universidad esa asignatura que nunca es complaciente y siempre mueve a la pregunta, a la investigación, al encuentro de razones y, al final, a la acción. De allí que una universidad que no investiga no inspira y no busca la transformación está faltando a su tarea constitutiva: encargarse de la realidad desde el conocimiento.

La Ibero Torreón posee, en su esencia, una tensión particular: por un lado, se trata de una institución universitaria que busca ofrecer excelencia educativa y contribuir a la transformación de la sociedad. Estas intenciones las comparte con otras muchas universidades, tanto de gestión privada como de carácter público. Pero la universidad jesuita en Torreón tiene una dimensión específica: es también una obra apostólica y, como tal, asume una misión inspirada en la fe y orientada desde el modelo educativo ignaciano. Esta tensión entre la dimensión universitaria y la dimensión apostólica encuentra su articulador en el espacio donde ambas cobran sentido: la realidad. Y, como dijimos arriba, puesto que esa realidad hay que descubrirla, conocerla y transformarla el aula universitaria por excelencia es el mundo. El aula inmediata de la Ibero Torreón se encuentra en su entorno.

Si bien es cierto que dada su gestión privada la institución debe asegurar su viabilidad en el tiempo, con lo que ello implica de modelo organizacional y administrativo, lo es también el hecho de que su carácter apostólico le otorga una condición que convierte a la universidad jesuita de Torreón en un bien común, en la medida que asume con exigencia la congruencia entre su naturaleza universitaria y su identidad misional.

@EdgarSalinasU